Noriaki Kasai nima še dovolj, ampak najprej mora dobiti bitko s kilogrami

Noriaki Kasai se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiu. Kot poroča portal skijumping.pl, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami – želi namreč spet priti pod 60 kg.

V minuli olimpijski zimi je imel Kasai edino priložnost za nastop v svetovnem pokalu na domačem tekmovanju na skakalnici Okurayama v Sapporu, kjer pa je dvakrat izpadel v kvalifikacijah in se ni prebil na tekmo petdeseterice.

Japonec je minulo zimo osemkrat nastopil tudi v celinskem pokalu, kjer se je petkrat uvrstil med najboljših 30, najboljši nastop pa mu je uspel z 11. mestom v Sapporu.

V prestolnici Dežele vzhajajočega sonca je olimpijski podprvak iz Sočija 2014 razkril novosti, ki jih načrtuje za poolimpijsko sezono 2026/27, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Falunu.

Glavna novost je, da se bo Kasai v prihodnjih mesecih vrnil h krajšim, 243 cm dolgim smučem, ki jih je prejšnjo sezono zamenjal za štiri centimetre daljše. V olimpijski zimi daljše smuči tako od njega niso zahtevale tako strogega nadzora nad telesno težo.

Japonski skakalec zdaj meni, da se je minulo zimo njegova za dva kilograma večja telesna teža kljub daljšim smučem izkazala za težavo.

»Imel sem več kilogramov na pretek in izguba teže ni bila tako naporna. Ampak morda sta ta dva kilograma naredila razliko,« je po analizi olimpijske zime še razmišljal japonski zvezdnik.

Njegov cilj je zdaj spet shujšati pod 60 kg, a pravi, da bo to zanj precejšen izziv. »Po 50. letu je zelo težko shujšati,« priznava Kasai, ki ostaja trdno odločen, da bo kariero še nadaljeval.

»Želim trdo trenirati in v prihajajoči sezoni želim tudi zmagati,« je poudaril.

Japonski mediji so spomnili, da je bil Kasaijev najboljši dosežek na državnih tekmovanjih prejšnjo zimo drugo mesto januarja, ko je sicer manjkalo kar nekaj japonskih asov na čelu z Rjojujem Kobajašijem.