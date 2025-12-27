Legendarni Noriaki Kasai še ni rekel zadnje, želi si na olimpijske igre

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je nastopil že na osmih olimpijskih igrah, a pri triinpetdesetih še ni rekel zadnje. V svetovnem pokalu je zadnjič na svoji športni poti točke osvojil v začetku leta 2024, na najvišji ravni pa je nazadnje skakal lanskega februarja v domačem Saporu.

Tudi v olimpijski sezoni ne miruje, sredi decembra je nastopil na tekmi celinskega pokala v finski Ruki, kjer je bil 18. in 14. Kaže precej dobre nastope, a na njegovo smolo je letos zelo razpoložena celotna japonska reprezentanca, zato težko dobi priložnost za dokazovanje. Morda ga bomo naslednjič na velikem odru videli prav v Saporu, kjer bo domača reprezentanca lahko nastopila z več skakalci.

Kasai, ki je v svetovnem pokalu debitiral leta 1988, se bo moral tam izvrstno izkazati, če si želi priti pod olimpijske kroge. »Mnogi pravijo, da bi se moral zaradi moje starosti upokojiti. Ampak jaz ne čutim nobenega upada zmogljivosti, trdo treniram, da ostanem v vrhunski formi,« pravi izkušeni in izjemno priljubljeni skakalec.

Noriaki Kasai je med navijači še vedno močno priljubljen. FOTO: Marko Feist

Čeprav so njegov prvi šport smučarski skoki, je aktiven tudi v drugih disciplinah. Najraje se preizkusi v tenisu, golfu, odbojki, košarki in badmintonu, počasi pa se pojavljajo bolečine, ki pridejo s starostjo. »Nisem še imel resne poškodbe. Včasih imam bolečine na določenih področjih, kot so spodnji del hrbta, kolena in vrat,« je še dejal Japonec.

Tekme na olimpijskih igrah prihodnje leto bo gostil Predazzo, skakalci in skakalke pa bodo na delu med 7. in 16. februarjem.