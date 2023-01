Norveška ne da, kar je po odličjih njenega

V nadaljevanju preberite:

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo od 21. februarja do 5. marca v Planici, to bo 43. nordijski mundial. Prvi je bil daljnega leta 1925, tekmovalo pa se je v ... ne na Norveškem, Finskem, Švedskem, v Nemčiji ali Avstriji, temveč na ... Češkoslovaškem, v kraju Janske Lazne! No, prvi šok smo (ste) že doživeli, za drugega (pozitivnega) pa bo v letošnji Planici zagotovo poskrbela Norveška. Če »vikingi« po skupnem seštevku odličij v smučarskih skokih, tekih in nordijski kombinaciji ne bodo najuspešnejša država SP, potem ... Kajti Norveška je na nordijskem mundialu najboljša dežela že vse od leta 1999 in tekmovanja v Ramsauu, dve leti prej v Trondheimu so bili kot zadnji od »tujcev« skupno najboljši ruski zimski športniki. Vsako prvenstvo je imelo svojega junaka, a kdo so po žlahtnosti legende in junaki vseh časov?