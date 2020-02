Norveška spet potrdila ugled vodilne sile

Anterselva - Svetovno prvenstvo v biatlonu se je krepko prevesilo v drugi polčas pisanega sporeda, po tekmi mešanih dvojic pa je bilo najbolj veselo v taboru vodilne velesile Norveške. Dvojica Johannes Thingnes Bø-Marte Olsbu Røiseland je bila nepremagljiva, bera kolajn te sijajne biatlonske reprezentance se tako nadaljuje.



"Kako ne bi bil presrečen," je vzkliknil Bø in takoj poudaril: "Zame je to četrta kolajna, za Marte pa že peta!" Pri vrhu ni bilo nikakršnih presenečenj, na stopničkah sta bili še navezi Nemčije in Francije, tik pod njima švedska dvojica. Sloveniji je med 30 nastopajočimi pripadlo 19. mesto, mlada Alex Cisar in Nika Vindišar sta uresničila poglavitni cilj o regularnem koncu tekme, torej da ju nista člana vodilne štafete ujela v krogu. Predvsem se je izkazal Cisar, saj ni zgrešil niti ene tarče. V Anterselvi bo danes prost dan, sledi pa zelo živahen konec tedna s štafetno tekmo in z nedeljskim skupinskim štartom.