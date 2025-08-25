  • Delo d.o.o.
    Zimski športi

    Norveška zvezdnica zamenjala šport: Odločitev tvegana, a verjame, da je vredno

    V smučarskih skokih bo olimpijske sanje lovila tudi ena od najboljših nordijskih kombinatork na svetu Gyda Westvold Hansen.
    Gyda Westvold Hansen bo v olimpijski sezoni tekmovala le na skakalnicah. FOTO: Christoffer Andersen/Reuters
    Gyda Westvold Hansen bo v olimpijski sezoni tekmovala le na skakalnicah. FOTO: Christoffer Andersen/Reuters
    Miha Šimnovec
    25. 8. 2025 | 16:37
    25. 8. 2025 | 16:40
    3:21
    Vrhunska norveška športnica Gyda Westvold Hansen se manj kot šest mesecev pred zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini in Milanu (med 6. in 22 februarjem 2026) podaja na drzno pot. Začasno bo opustila svojo panogo (nordijsko kombinacijo) in se popolnoma posvetila smučarskim skokom, ki ženskam – v nasprotju z nordijsko kombinacijo – omogočajo nastope na OI.

    Ko jo je poklical Janus, je bila sprva kar malce v šoku

    »Izkoristila bom svojo edino priložnost, da nastopim na olimpijskih igrah,« je za norveško televizijo NRK povedala Gyda Westvold Hansen. »Olimpijske igre mi – kakor drugim športnikom – pomenijo ogromno. Sama na njih še nisem nastopila, želja po tem me žene naprej že vrsto let.«

    Sprva se je že sprijaznila s tem, da olimpijskih iger ne bo dočakala kot tekmovalka. A med poletnimi pripravami se je začela vse bolj spogledovati s tem, da bi tekmovala le v skokih: »Bolj ko je trening napredoval, močnejša je postajala moja želja, da se uvrstim v ekipo za OI. Trdno sem odločena, da izkoristim svojo priložnost v skokih.«

    Čeprav sodi med najboljše skakalke med nordijskimi kombinatorkami, jo čaka izjemno zahtevna naloga, saj se mora prebiti med najboljše štiri Norvežanke, ki bodo potovale v Cortino. Konkurenca je huda – Silje Opseth, Eirin Maria Kvandal, Anna Odine Strøm in druge so namreč že uveljavljena imena svetovne skakalne elite.

    V Trondheimu sta marca letos Gydo Westvold Hansen sprejela tudi norveški kralj Harold in kraljica Sonja. FOTO: Ole Martin Wold/Reuters
    V Trondheimu sta marca letos Gydo Westvold Hansen sprejela tudi norveški kralj Harold in kraljica Sonja. FOTO: Ole Martin Wold/Reuters

    »Zelo zahtevno bo. Raven ženskih skokov se je močno dvignila, Norveška pa ima veliko izjemnih skakalk. A prav to mi daje dodaten zagon in motivacijo, da presežem samo sebe,« je optimistična 23-letna šampionka iz Trodnheimu, ki je v nordijski kombinaciji osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.

    Trikratna svetovna prvakinja (Oberstdorf 2021, Planica 2023, Trondheim 2024), ki ima na svojem računu tudi 23 zmag v svetovnem pokalu, je glede morebitnih kolajn v skokih previdna z napovedmi: »Težko rečem. Zanima me, koliko se lahko še izboljšam. Lahko se zgodi, da veliko pridobim, lahko pa tudi izgubim. Odločitev je tvegana, a verjamem, da je vredno.«

    V skakalnem taboru jo podpirajo

    Njeno odločitev pozdravljajo tudi v norveškem skakalnem taboru. Športni direktor za skoke Jan Erik Aalbu je nad potezo navdušen: »Za ekipo je to odlična novica. Večja konkurenca pomeni višjo raven. Gyda je že večkrat pokazala, da ima na skakalnici velik potencial. Z intenzivnejšim treningom ga lahko še dvigne.«

    Gyda Westvold Hansen bo torej v prihodnjih mesecih zapustila varno zavetje kombinacije in se podala v neznano. Njena pot do Cortine bo vse prej kot lahka – a ravno to tveganje bi jo lahko pripeljalo do izpolnitve njenih največjih sanj.

