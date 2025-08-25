Norveška zvezdnica zamenjala šport: Odločitev tvegana, a verjame, da je vredno

Neomejen dostop | že od 14,99€
Vrhunska norveška športnica Gyda Westvold Hansen se manj kot šest mesecev pred zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini in Milanu (med 6. in 22 februarjem 2026) podaja na drzno pot. Začasno bo opustila svojo panogo (nordijsko kombinacijo) in se popolnoma posvetila smučarskim skokom, ki ženskam – v nasprotju z nordijsko kombinacijo – omogočajo nastope na OI.
»Izkoristila bom svojo edino priložnost, da nastopim na olimpijskih igrah,« je za norveško televizijo NRK povedala Gyda Westvold Hansen. »Olimpijske igre mi – kakor drugim športnikom – pomenijo ogromno. Sama na njih še nisem nastopila, želja po tem me žene naprej že vrsto let.«
Sprva se je že sprijaznila s tem, da olimpijskih iger ne bo dočakala kot tekmovalka. A med poletnimi pripravami se je začela vse bolj spogledovati s tem, da bi tekmovala le v skokih: »Bolj ko je trening napredoval, močnejša je postajala moja želja, da se uvrstim v ekipo za OI. Trdno sem odločena, da izkoristim svojo priložnost v skokih.«
Čeprav sodi med najboljše skakalke med nordijskimi kombinatorkami, jo čaka izjemno zahtevna naloga, saj se mora prebiti med najboljše štiri Norvežanke, ki bodo potovale v Cortino. Konkurenca je huda – Silje Opseth, Eirin Maria Kvandal, Anna Odine Strøm in druge so namreč že uveljavljena imena svetovne skakalne elite.
»Zelo zahtevno bo. Raven ženskih skokov se je močno dvignila, Norveška pa ima veliko izjemnih skakalk. A prav to mi daje dodaten zagon in motivacijo, da presežem samo sebe,« je optimistična 23-letna šampionka iz Trodnheimu, ki je v nordijski kombinaciji osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo.
Trikratna svetovna prvakinja (Oberstdorf 2021, Planica 2023, Trondheim 2024), ki ima na svojem računu tudi 23 zmag v svetovnem pokalu, je glede morebitnih kolajn v skokih previdna z napovedmi: »Težko rečem. Zanima me, koliko se lahko še izboljšam. Lahko se zgodi, da veliko pridobim, lahko pa tudi izgubim. Odločitev je tvegana, a verjamem, da je vredno.«
Njeno odločitev pozdravljajo tudi v norveškem skakalnem taboru. Športni direktor za skoke Jan Erik Aalbu je nad potezo navdušen: »Za ekipo je to odlična novica. Večja konkurenca pomeni višjo raven. Gyda je že večkrat pokazala, da ima na skakalnici velik potencial. Z intenzivnejšim treningom ga lahko še dvigne.«
Gyda Westvold Hansen bo torej v prihodnjih mesecih zapustila varno zavetje kombinacije in se podala v neznano. Njena pot do Cortine bo vse prej kot lahka – a ravno to tveganje bi jo lahko pripeljalo do izpolnitve njenih največjih sanj.
