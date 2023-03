Norveški paralelna tekma

Norveška je zmagala v mešani ekipni paralelni tekmi na finalu sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Soldeuu v Andori. Norveška je v velikem finalu premagala Švico, ki je osvojila drugo mesto. V malem finalu je bila za tretje mesto od Nemčije boljša Avstrija. Slovenija ni nastopila na ekipni tekmi.

Na ekipni tekmi je bilo zgolj šest ekip. Švica in Avstrija sta bili v prvem krogu prosti, Nemčija pa je s 3:1 premagala Italijo, Norveška pa s 4:0 gostiteljico Andoro.

V finalu sta bili Norveška in Švici poravnani 2:2 v medsebojnih dvobojih. Norveška, za katero so nastopili Thea Louise Stjernesund, Rasmus Windingstad, Maria Therese Tviberg in Timon Haugan, pa je slavila na podlagi boljšega časa.

Švica je nastopila brez Wendy Holdener, v ekipi pa so bili Camille Rast, Livio Simonet, Andrea Ellenberger in Semyel Bissig. Avstrijci so tekmo za tretje mesto dobili s 4:0 v dvobojih. Za avstrijsko ekipo so nastopili Franziska Gritsch, Fabio Gstrein, Julia Scheib in Adrian Pertl.

Na finalu sezone bodo na sporedu le še tekme v tehničnih disciplinah, s tremi slovenskimi nastopi. V soboto bosta moški veleslalom z Žanom Kranjcem in ženski slalom z Ano Bucik, v nedeljo pa moški slalom brez slovenskega predstavnika in ženski veleslalom z Bucikovo na štartu.