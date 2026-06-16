Norveški Slovenec podpisal večmilijonsko pogodbo s Torontom

Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Luc Koblar, ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, je podpisal triletno pogodbo s kanadskim klubom lige NHL Toronto Maple Leafs. Pogodba je vredna nekaj več kot tri milijone dolarjev (približno 2,6 milijona evrov), je danes potrdil kanadski klub.

Osemnajstletni Koblar, ki se je rodil v Kranju in prve hokejske korake naredil na Bledu, je sin alpskega smučarja Jerneja Koblarja in biatlonke Andreje Grašič. V sezoni 2025/26 je igral za Leksands IF v švedski ligi ter na 47 tekmah zbral 14 točk (osem golov, šest podaj).

Nazadnje je uspešno branil barve Norveške na majskem SP v Švici, kjer je na desetih tekmah dosegel šest golov in tri podaje ter se z ekipo veselil tretjega mesta.