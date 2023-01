Norveški superbiatlonec pred vsemi kljub zgrešenemu strelu

Norveški bitalonec Johannes Thingnes Bø je zmagal v šprinterski preizkušnji svetovnega pokala v italijanski Anterselvi. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak, ki je zgrešil dvakrat, je z zaostankom 2:04,3 končal na 29. mestu. Fak je tekmo začel s štartno številko 1. Tako na prvem kot na drugem strelskem postanku je zgrešil po enkrat, z dvema zgrešenima tarčama pa ni imel več možnosti za uvrstitev pri vrhu. Nazadnje je bil tik pod mejo trideseterice.

Drugi najboljši v slovenski ekipi je bil Alex Cisar. Prvi strelski nastop je opravil brez napak, v drugem zgrešil enkrat, v tekaškem delu do cilja pa je izgubil še nekaj mest in na koncu pristal na 34. mestu. Nastopili so še Miha Dovžan, ki je bil 38. (+ 2:21,3/1), Anton Vidmar (+ 2:59,8/3) je tekmo končal na 62. mestu, Lovro Planko (+ 3:03,1/2) pa na 66.

V ospredju je Johannes Thingnes Bø prehitel vse tekmece kljub enemu zgrešenemu strelu, Šved Martin Ponsiluoma, prav tako nenatančen enkrat, je zaostal že 31,4 sekunde. Tretji je bil Norvežan Sturla Holm Lægreid, edini med prvo šesterico brez zgrešenega strela, zaostal je 37,3 sekunde. V soboto bosta v Anterselvi na sporedu obe zasledovalni tekmi, ob 13. uri ženska, ob 15. pa še moška.