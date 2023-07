Norveški zvezdnik po dveh letih razkril ljubezensko zvezo z milijonarko

Emil Iversen je na Norveškem – tako kot pravzaprav vsi vrhunski smučarski tekači – pravi zvezdnik. Med svoje največje uspehe uvršča naslov svetovnega prvaka v kraljevski preizkušnji na 50 kilometrov izpred dveh let v Oberstdorfu, poleg tega je na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu prispeval svoj delež k srebrni kolajni »vikingov« v štafetni tekmi 4x10 kilometrov.

Emil Iversen in Bettina Burud sta srečno zaljubljena. FOTO: Instagram E. I.

Zdaj pa se je 31-letni Norvežan, ki mu v prejšnji zimi ni šlo po načrtih in željah, zaradi česar so ga odgovorni celo prečrtali z reprezentančnega seznama, v domovini znašel v središču pozornosti zaradi ljubezenskega razmerja z bogatašinjo Bettino Burud. Kot je razkril Iversen, sta par že dve leti in pol, vendar pa sta doslej njuno ljubezen skrivala pred javnostjo.

Oče ustanovitelj trgovske verige

»Zelo dobro se razumeva,« je zaupal tekaški as iz Meråkerja, ki leži približno 70 kilometrov vzhodno od Trondheima. Na instagramu je objavil skupno fotografijo, pod katero je Bettina prilepila čustveni simbol za poljub. In kdo je Burudova? Na Norveškem jo dobro poznajo. Njen oče Erik Burud je ustanovitelj trgovske verige Kiwi, ki je leta 2011 umrl za posledicami nesreče na morju. Bettina je po njem podedovala premoženje, ocenjeno na 120 milijonov evrov, s čimer spada med 400 najbogatejših ljudi na Norveškem.