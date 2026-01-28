Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

Norveški smučarski zvezdnik Henrik Kristoffersen je kralj Schladminga. Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal na progi Planai je slavil že rekordno peto zmago, potem ko je v finalu za 0,34 sekunde prehitel svojega rojaka Atle Lieja McGratha, ki je vodil po prvem »polčasu«. »Vikingoma« je družbo na odru za najboljše delal tretjeuvrščeni Francoz Clement Noel, ki je za zmagovalcem zaostal za 0,54 sekunde.

Kristoffersen je bil po prvi progi še drugi za McGrathom, v finalu, ki je terjal kar devet odstopov, pa se je pred več kot 40.000 gledalci zavihtel na vrh in tako dosegel prvo zmago v tej olimpijski sezoni. Po njej so ga preplavila čustva. »To je že moja peta tukajšnja zmaga. Zaradi tega lahko zdaj rečem, da je to moj dom oziroma kar dnevna soba,« se je veselil 31-letni Norvežan, ki ni skrival solz sreče.

Henrik Kristoffersen je najbolje opravil z zahtevno progo Planai. FOTO: Erwin Scheriau/AFP

Na vprašanje novinarja avstrijske televizije (ORF), zakaj je tako čustven, je po krajšem premisleku odvrnil: »Vsi pravijo, da sem star in da se samo pritožujem nad vsem. A bom – kljub zmagi ponovil – da ne bi smeli imeti tekem na tako ledenih progah. Takšna, kakršna je bila tokrat, bi bila bolj primerna za igranje hokeja ...«

Kristoffersen, ki je dosegel že 34. zmago v svetovnem pokalu, je tako s svojim razmišljanjem ostal zvest samemu sebi. »Ker imam težave s hrbtom, so takšne proge še toliko bolj boleče. A z malo red bulla in adrenalina se jih kljub vsemu da presmučati,« se je še namuznil norveški as.

Na nehvaležnem četrtem mestu je pristal Henrikov nekdanji reprezentančni kolega Lucas Pinheiro Braathen (+ 1,53), ki že drugo sezono tekmuje za Brazilijo, peti pa je bil najboljši Avstrijec Fabio Gstrein (+ 1,75).

Na štartu, na katerem je bilo 69 tekmovalcev iz dvajsetih držav, znova ni bilo niti enega Slovenca.