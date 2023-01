Norvežan brez pravega tekmeca, točke tudi Slovencema

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde je zmagal na smuku za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kitzbühelu, le dan po razočaranju s 16. mestom na smuku na Streifu. Na drugo in tretje mesto sta se zavihtela veterana, 42-letni Johan Clarey iz Francije in 34-letni Američan Travis Ganong. Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat sta končala na 26. in 30. mestu.

V slabih razmerah s sneženjem se je na progi, ki je ena izmed najzahtevnejših v svetovnem pokalu, najbolj znašel predstavnik neustrašnih Vikingov. Kilde je sestavil samozavestno, skoraj brezhibno vožnjo in slavil s 67 stotinkami sekunde prednosti pred Clareyjem in 95 stotink sekunde prednosti pred Ganongom na tretjem mestu.

»Počutim se neverjetno. Včeraj je bil res naporen dan«

»Počutim se neverjetno. Včeraj je bil res naporen dan, ko sem tekmo končal z bolečim zapestjem. Za ekipo Norveške je bil včeraj težak dan. Zato sem sem moral poseči po vseh svojih močeh, da sem lahko uprizoril današnjo predstavo. Res sem zadovoljen s svojim smukom,« je dejal 30-letni Kilde, ki mu je za zmago pripadel ček v znesku 98.000 evrov.

Martin Čater FOTO: Joe Klamar/AFP

Za Vikinga je to sedma zmaga v sezoni, drugič po letu 2022 je stopil na najvišjo stopničko na slovitem smuku v Kitzbühelu. Kilde je z zmago še povečal vodstvo v smukaškem seštevku smuka s karierno 20. zmago in 38. stopničkami v svetovnem pokalu. V ciljnem izteku se je zbralo 40.000 navijačev, ki so močno navijali za domačega favorita Vincenta Kriechmayrja, a to ni bilo dovolj za zmago. Zmagovalec petkovega smuka ni vpisal dvojčka in je končal na petem mestu.

Ovacije pa je požel Švicarski as Beat Feuz, ki je danes s svojo zadnjo tekmo v karieri končal legendarno športno tekmovalno pot. Švicar je končal na 16. mestu in svoj zadnji smuk proslavil z družino pod strmino. Drugi švicarski zvezdnik Marco Odermatt ni nastopil, potem ko si je v petek na smuku poškodoval koleno. Odermatt še naprej prepričljivo vodi v skupnem seštevku zime.

Miha Hrobat FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

V igri še Štefan Hadalin

Oba slovenska smukača Čater in Hrobat sta se znova uvrstila med dobitnike točk tega prestižnega tekmovanja. Čater (+2,88) je osvojil 26. mesto, Miha Hrobat, ki je v petek ob boljših razmerah s sedmim mestom vpisal izid kariere, je na drugem smuku v dveh dneh na Streifu končal na 30. mestu, za zmagovalcem je zaostal 3,28 sekunde. Kitzbühel bo v nedeljo gostil še moški slalom na progi Ganslern, na kateri bo slovenske barve branil Štefan Hadalin.