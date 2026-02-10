  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Norvežan na prvi veliki tekmi do prve velike zmage, slovenski trojček soliden

Johan-Olav Botn za 17 sekund dobil dvoboj na moški 20-kilometrski bitalonski olimpijski tekmi. Najboljši naših tekmovalcev je Miha Dovžan na 20. mestu.
Norveški junak prvbe posamične bitalonske tekme je bil Johan-Olav Botn. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Galerija
Norveški junak prvbe posamične bitalonske tekme je bil Johan-Olav Botn. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters
Š. R., STA
10. 2. 2026 | 15:53
10. 2. 2026 | 15:58
2:15
A+A-

Norveški biatlonec Johan-Olav Botn je na prvem nastopu na velikem tekmovanju osvojil svojo prvo zlato kolajno. V Anterselvi je dobil tesen dvoboj na moški 20-kilometrski olimpijski tekmi, prvi posamični tekmi na letošnjih igrah. Najboljši od Slovencev je bil Miha Dovžan na 20. mestu.

Šestindvajsetletni Botn, ki je šele v olimpijski sezoni postal standardni član norveške reprezentance in v sezoni nanizal že tri zmage, si je zlato priboril s 100-odstotnim streljanjem.

Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan. FOTO: Leon Vidic/Delo
Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan. FOTO: Leon Vidic/Delo

Štiriindvajsetletni Francoz Eric Perrot, aktualni svetovni prvak v tej disciplini, si je na drugem streljanju pridelal minuto pribitka in za zmagovalcem zaostal slabih 15 sekund, enkrat je bil z orožjem nenatančen tudi drugi Norvežan Sturla Holm Lægreid. Lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je za bron zaostal 48 sekund.

Tudi v slovenskem taboru posebnega razloga za veselje ni. Miha Dovžan na 20. mestu je imel najbolj mirno roko in zgrešil šele na zadnjem streljanju, zaostal pa je skoraj pet minut. Povratnik po poškodbi Jakov Fak je na prvi tekmi po decembrskem nastopu v Hochfilznu z dvema kazenskima minutama zasedel 29. mesto.

Po poškodbi je Jakov Fak solidno opravil s tekmoi. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Po poškodbi je Jakov Fak solidno opravil s tekmoi. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Slabše pa se je odrezal mlajši del ekipe. Lovro Planko je s puško napravil štiri napake in pristal na 48. mestu, Anton Vidmar pa je bil najhitrejši med Slovenci v smučini, a zgrešil kar sedem tarč in v okrnjeni olimpijski konkurenci osvojil 71. mesto med 89 tekmovalci.

V sredo ob 14.15 bo na sporedu 15-kilometrska ženska posamična tekma.

Šport  |  Zimski športi
Milano – Cortina 2026

Olimpijske kolajne se ena za drugo lomijo, brez nje ostala prvakinja v smuku

Na OI pri naših zahodnih sosedih imajo nemalo težav z olimpijskimi kolajnami. Več športnikov je poročalo, da so se jim te preprosto zlomile in odpadle.
9. 2. 2026 | 16:14
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Milano Cortina 2026

Danes na olimpijskih igrah (10. februar): nova kolajna za Slovence?

Današnji program na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 prinaša slovenske nastope v več panogah in disciplinah, vrhunec sporeda bodo smučarski skoki.
10. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
PremiumPhoto
Šport  |  Zimski športi
Nocoj odprtje ZOI 2026

Domen in Nika jamstvo, da bo Milano za Slovence veliko srečnejši od Torina

Norveška je najuspešnejša država na zimskih olimpijskih igrah, Slovenija je nazadnje v Italiji ostala praznih rok. Najuspešnejši Soči 2014 z osmimi kolajnami.
Peter Zalokar 6. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nove podrobnosti

Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Blišča manj, več bede

Žan Košir: Imam tri olimpijske kolajne, a tukaj spim, kot bi bil v hlevu

Najuspešnejši slovenski deskar Žan Košir jasno in glasno o slabostih v deskarski ekipi, o nehomogenosti, o nepodpori, o neprimernih ljudeh.
9. 2. 2026 | 11:35
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Jakov Fak biatlon Miha Dovžan Lovro Planko Johan-Olav Botn Milano Cortina 2026 olimpijske igre

Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

V Moskvi pozdravili Macronovo pobudo o obnovitvi stikov

Možnosti za dialog z Evropo se odpirajo medtem, ko je iz Rusije slišati čedalje več kritik na račun Washintona.
Boris Čibej 10. 2. 2026 | 16:10
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Norvežan na prvi veliki tekmi do prve velike zmage, slovenski trojček soliden

Johan-Olav Botn za 17 sekund dobil dvoboj na moški 20-kilometrski bitalonski olimpijski tekmi. Najboljši naših tekmovalcev je Miha Dovžan na 20. mestu.
10. 2. 2026 | 15:53
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Dvig minimalne plače

Očitki gospodarstva na dvig minimalne plače, Bratušek: To niso »raznorazni bonbončki«

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je prepričana, da dobre bonitetne ocene in pozitivne ocene javnih financ odražajo ugodno stanje v državi.
10. 2. 2026 | 15:40
Preberite več
Šport  |  Košarka
Ostrostrelec na bolniški

Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z olimpijskih iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, naš zvezdnik pa ima težave s stegensko mišico.
10. 2. 2026 | 15:35
Preberite več
Lokalno  |  Primorska in Notranjska
Sežana

Policija išče moškega, ki je plačal z neponarejenim bankovcem

Aparatura na pošti je bankovec označila za ponarejen, moški je odšel pred prihodom policistov, ti pa so ugotovili, da je bankovec pristen.
10. 2. 2026 | 15:27
Preberite več
