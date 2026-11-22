Kristoffer Sundal (304 točke) je na drugi tekmi sezone v Lillehammerju razveselil norveške navijače in prišel do prve zmage svetovnega pokala v karieri. Trije slovenski skakalci so v finalu napredovali po lestvici, najboljši med njimi je bil Anže Lanišek (287,4) na 7. mestu, Domen Prevc (285,4) je končal mesto za njim.

Lanišek je v Lillehammerju ves konec tedna iz skoka v skok stopnjeval formo, v finalu pridobil dve mesti in tekmo kot najboljši Slovenec končal kot sedmi. »Zelo dobri trije skoki danes in tudi zelo dobro sedmo mesto, tako da se že veselim Ruke,« je povedal 30-letni Domžalčan, sicer član SSK Mengeš.

Prevc je v finalu napredoval za tri mesta in zasedel 8., s čimer je po sobotnem razočaranju prišel do prvih točk v sezoni, Timi Zajc (267,7 točke) pa je napredoval na 14. mesto. Brez točk je od štirih slovenskih finalistov ostal Rok Oblak (235,3), ki je na koncu zasedel 31. mesto. Na vrhu je do prve posamične zmage za las, zgolj za dve desetinki točke prišel Sundal pred presenečenjem uvodnega vikenda sezone, Avstrijcem Raffaelom Zimmermannom na 2. mestu, tretji je bil še en Norvežan, Isak Langmo, ki je za zmagovalcem zaostal za 4,8 točke.

Hrgota: Precej bolje kot včeraj

»Pogled na rezultate je precej boljši kot včeraj. Tehnično napredek v primerjavi z včeraj, še vedno pa se pojavljajo napake. Samozavest je mogoče načela včerajšnja tekma, a me veseli, da smo prebili led in da lahko nadaljujemo samozavestno. V Ruki je želja, da nadaljujemo v tem ritmu, da gradimo na samozavesti in iz tega se gradi tudi tehnika,« je pojasnil glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Uvodni vikend sezone so tako v moški kot ženski konkurenci zaznamovali skakalci iz Norveške in Avstrije. Skakalci se zdaj iz Norveške selijo na Finsko, kjer jih prihodnji konec tedna čakata dve tekmi v Ruki.