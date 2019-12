FOTO:Norvežani bi radi v sončno Planico

Planica

Pogosto nasmejana Anamarija Lampič se veseli domače tekme. FOTO: Mavric Pivk/Delo



Mikroklima v dolini pod Poncami

Miha Šimenc bi rad tudi v Planici nadaljeval svojo bero točk za svetovni pokal. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Po skorajda dveh letih oz. januarju 2018 se elita svetovnega smučarskega teka vrača pod Ponce. Slovenske postaje še ni v rednem koledarju tekaške karavane, da bi se najboljši na svetu iz leta v leto vračali k nam, a če bodo na prizorišču približevali panogo zanimanju občinstva, med tekmovalci pa ne bo pripomb glede razmer, bi tudi Planica v teku lahko postala stalnica kot med skakalci. Jutri bo na nordijskem štadionu uradni trening.Predvsem pri naši reprezentanci se veselijo tekme na progi, na kateri pogosto trenirajo, posebej zagnano so se jo lotili tudi prireditelji, saj tudi ta tekma, v soboto in nedeljo, predstavlja pomembno odskočno desko k velikemu cilju – kar najboljši podobi svetovnega nordijskega prvenstva 2023. V luči tega bo seveda pod drobnogledom naslednji planiški spektakel, marčevsko svetovno prvenstvo v poletih, a na tem področju so si v sloviti dolini skakalnic nabrali že kopico izkušenj, tekaška tekma najvišje ravni pa bo komaj tretjič doslej na tem prizorišču.»Toda v zadnjem času opažam, da tekmovalna karavana, predvsem slovenska, namenja tekmi posebno pomembnost. Pri naši vrsti postaja v sezoni, ko ni svetovnega prvenstva ali olimpijskih iger, planiška tekma osrednji cilj,« poudarja, prvi mož zbora za smučarski tek pri zvezi. In vse bi bilo lepo in prav, če je ne bi prav ta teden zagodlo vreme. Visoke temperature namreč botrujejo glavobolom tistih, ki pripravljajo progo, tudi trening ne more biti tako brezhiben, kot bi si želeli pri vodstvu reprezentance in sami tekači, namesto kakšne dobrodošle snežinke za primerno zimsko podobo pod Poncami grozi dež ...A obenem se prireditelji tolažijo tudi s spoznanjem o prav posebni mikroklimi v tej dolini, ko pogosto presenetljivo posije sonce, že čez hrib v Kranjski Gori ali onstran bližnjih meja Avstrije in Italije pa je lahko povsem drugače. Proga, dolga 1300 metrov, je pripravljena od prejšnjega tedna, v Planici se niso ustrašili črnogledih napovedi pred dnevi iz Davosa, da bi lahko karavana svetovnega pokala še en teden ostala v Švici in namesto v Sloveniji kar tam nadaljevala sezono. »Pomembno je, da je proga res pravočasno pripravljena, seveda si zdaj vsi želimo spodobno vreme, tudi meni je jasno, kako pomembno bi bilo, da bi iz Planice poslali lepo sliko v svet. Zdaj na mojem Norveškem številni spremljajo TV prenose in se veselijo prihoda na svetovno prvenstvo. Spomnim se, koliko navdušenih rojakov sem srečal letos na prvenstvu v Seefeledu: uživali so v športu, lepem vremenu in ugodni ceni piva. In podobno bo tudi leta 2023 na Gorenjskem,« nam je vzneseno govorilčlan slovenskega strokovnega štaba, sicer trener in življenjski sopotnikSlednja bo med tistimi, ki bodo pod posebnim povečevalnim steklom ob planiškem koncu tedna, ne nazadnje bo za njo into prva tekma na domačem snegu, odkar sta februarja v Seefeldu osvojili srebro na svetovnem prvenstvu. In prav v ekipnem šprintu bosta tekmovali tudi tokrat, ta bo na sporedu v nedeljo. Akterji bodo v soboto štartali v posamičnem šprintu s prosto tehniko, ki sicer v preteklosti niti Lampičevi niti Višnarjevi ni bila pretirano ljuba. Toda prva je v pričakovanju Planice 2019 omenila: »Ne vem, če nisem v tej sezoni boljša v prosti tehniki kot pa v klasični.« Ne skriva, da si je uvrstitev v finale podčrtala kot cilj sobotne tekme.