Norvežani kraljujejo, na zasledovanju trije Slovenci

Norvežan Johan Olav Botn je zmagovalec prvega moškega šprinta za svetovni pokal v švedskem Östersundu. Na desetkilometrski preizkušnji je s prednostjo enajstih sekund premagal rojaka Martina Uldala. Na strelišču je bil popoln Slovenec Miha Dolžan, ki se je s tridesetim mestom razveselil svojih prvih letošnjih točk.

Med dobitnike točk in na nedeljsko zasledovalno tekmo se je s 36. mestom kljub dvema zgrešenima tarčama uvrstil hitri Lovro Planko, Jakov Fak je zadel vse tarče, a je bil na trasi med najpočasnejšimi in na 49. mestu ni osvojil točk svetovnega pokala. Vseeno ga bomo videli na zasledovanju, kjer pa ne bo nenatančnih Antona Vidmarja in Matica Bradeška.

Slovenci brez presežka

Jakov Fak se je še lani veselil zmage v svetovnem pokalu, letos pa za zdaj izgleda povsem nekonkurenčen. FOTO: Matej Družnik/Delo

Med Slovenci je prvi s svojim nastopom opravil Miha Dovžan, ki je imel nekaj težav v teku, a je na prvem streljanju zadel vse tarče. Razveselil nas je tudi na drugem strelskem nastopu, ko je hitro zadel vse tarče in proti cilju odšel med najboljšimi.

Le nekaj minut za njim se je na progo podal mladi, a izjemno hitri Lovro Planko, ki je leže eno tarčo žal pustil nepokrito. Zavoljo odlične hitrosti je ostal v stiku z najboljšimi, do drugega streljanja je skoraj ujel Dovžana, a mladi Slovenec je žal tudi v drugo zgrešil enkrat, to pa ga je oddaljilo od najvišjih mest.

Jakov Fak je zadel vseh deset tarč, a na progi je izgledal povsem izgubljeno. Konkurenčen ni bil niti času ekipnega kolega Mihe Dovžana in tako ni osvojil svojih prvih letošnjih točk. Vseeno se je uvrstil na zasledovalno tekmo, jutri bodo na delu tako fantje kot dekleta.

Anton Vidmar je možnosti za visok rezultat izgubil že na prvem streljanju, ko je zgrešil dvakrat, na koncu je končal kot XX.