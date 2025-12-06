  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Norvežani kraljujejo, na zasledovanju trije Slovenci

    Norvežani še naprej kraljujejo na tekmah svetovnega pokala v biatlonu. Odličen nastop Mihe Dovžana, Jakov Fak neprepoznaven.
    Miha Dovžan je bil danes najboljši Slovenec, združil je solidno hitrost in odlično streljanje. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Galerija
    Miha Dovžan je bil danes najboljši Slovenec, združil je solidno hitrost in odlično streljanje. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    Matic Rupnik
    6. 12. 2025 | 17:49
    2:19
    A+A-

    Norvežan Johan Olav Botn je zmagovalec prvega moškega šprinta za svetovni pokal v švedskem Östersundu. Na desetkilometrski preizkušnji je s prednostjo enajstih sekund premagal rojaka Martina Uldala. Na strelišču je bil popoln Slovenec Miha Dolžan, ki se je s tridesetim mestom razveselil svojih prvih letošnjih točk. 

    image_alt
    Hitri Slovenki preveč površni, zmaga na Finsko

    Med dobitnike točk in na nedeljsko zasledovalno tekmo se je s 36. mestom kljub dvema zgrešenima tarčama uvrstil hitri Lovro Planko, Jakov Fak je zadel vse tarče, a je bil na trasi med najpočasnejšimi in na 49. mestu ni osvojil točk svetovnega pokala. Vseeno ga bomo videli na zasledovanju, kjer pa ne bo nenatančnih Antona Vidmarja in Matica Bradeška. 

    Slovenci brez presežka

    Jakov Fak se je še lani veselil zmage v svetovnem pokalu, letos pa za zdaj izgleda povsem nekonkurenčen. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Jakov Fak se je še lani veselil zmage v svetovnem pokalu, letos pa za zdaj izgleda povsem nekonkurenčen. FOTO: Matej Družnik/Delo

    Med Slovenci je prvi s svojim nastopom opravil Miha Dovžan, ki je imel nekaj težav v teku, a je na prvem streljanju zadel vse tarče. Razveselil nas je tudi na drugem strelskem nastopu, ko je hitro zadel vse tarče in proti cilju odšel med najboljšimi. 

    Le nekaj minut za njim se je na progo podal mladi, a izjemno hitri Lovro Planko, ki je leže eno tarčo žal pustil nepokrito. Zavoljo odlične hitrosti je ostal v stiku z najboljšimi, do drugega streljanja je skoraj ujel Dovžana, a mladi Slovenec je žal tudi v drugo zgrešil enkrat, to pa ga je oddaljilo od najvišjih mest. 

    Jakov Fak je zadel vseh deset tarč, a na progi je izgledal povsem izgubljeno. Konkurenčen ni bil niti času ekipnega kolega Mihe Dovžana in tako ni osvojil svojih prvih letošnjih točk. Vseeno se je uvrstil na zasledovalno tekmo, jutri bodo na delu tako fantje kot dekleta. 

    Anton Vidmar je možnosti za visok rezultat izgubil že na prvem streljanju, ko je zgrešil dvakrat, na koncu je končal kot XX. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Hitri Slovenki preveč površni, zmaga na Finsko

    V švedskem Östersundu je končan prvi šprint najboljših biatlonk v svetovnem pokalu. Hitri Slovenki ustavile napake na strelišču.
    Matic Rupnik 5. 12. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Prvenec Norvežana, lepa poteza Planka

    Johan Olav Botn je v Östersundu prepričljivo sebi v prid odločil uvodno moško posamično preizkušnjo biatloncev za svetovni pokal v olimpijski zimi 2025/26.
    Miha Šimnovec 3. 12. 2025 | 17:18
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Lena Repinc najbolje doslej: Zdaj bi si morda premislila

    Na uvodni posamični tekmi sezone svetovnega pokala v biatlonu lep dosežek Bohinjke. Med dobitnicami točk tudi Polona Klemenčič.
    2. 12. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Medžimurje

    Še en femicid: Ustrelil partnerko in ubil njeno sestro

    28-letnica, ki je bila tudi noseča, je kljub reanimaciji umrla, 29-letnica pa ima smrtno nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.
    5. 12. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Femicid

    Stefanie najprej zakopal na babičinem vrtu

    Nesrečno graško vplivnico Stefanie Pieper je po smrti njen bivši partner Patrik M. zakopal dvakrat v enem dnevu.
    Tomica Šuljić 5. 12. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrada za uspešnost

    Nekje več kot 10.000 evrov božičnice, drugod že zaznali kršitve

    Pri izplačilu božičnic in nagrad za uspešnost med podjetji velike razlike. Preverite, kje so najbolj radodarni.
    Maja Grgič 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Jakov FakMiha DovžanLovro Planko

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Norvežani kraljujejo, na zasledovanju trije Slovenci

    Norvežani še naprej kraljujejo na tekmah svetovnega pokala v biatlonu. Odličen nastop Mihe Dovžana, Jakov Fak neprepoznaven.
    Matic Rupnik 6. 12. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Formula 1

    Max Verstappen z zmago v kvalifikacijah napovedal boj za naslov prvaka

    Kvalifikacije pred zadnjo dirko svetovnega prvenstva v formuli 1 je dobil Max Verstappen. Jutri bo izzval oba voznika McLarena.
    6. 12. 2025 | 16:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusi zadeli tudi železniško postajo, brez vode 34.000 ljudi

    Ukrajina je znova doživela obsežen val ruskih napadov na kritično infrastrukturo.
    6. 12. 2025 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velika zmaga Domna Prevca v Visli, Anže Lanišek ostaja v rumenem

    Izjemen uspeh slovenskih smučarskih skakalcev v Visli. Domen Prevc je bil najboljši, Anže Lanišek pa ostaja vodilni v skupni razvrstitvi.
    6. 12. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zaključek EPK

    EPK ni ciljna, temveč startna črta

    Nova Gorica in Gorica sta ob Brezmejni zabavi naslov Evropske prestolnice kulture predali slovaškemu Trenčinu in finskemu Ouluju.
    Peter Rak 6. 12. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusi zadeli tudi železniško postajo, brez vode 34.000 ljudi

    Ukrajina je znova doživela obsežen val ruskih napadov na kritično infrastrukturo.
    6. 12. 2025 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velika zmaga Domna Prevca v Visli, Anže Lanišek ostaja v rumenem

    Izjemen uspeh slovenskih smučarskih skakalcev v Visli. Domen Prevc je bil najboljši, Anže Lanišek pa ostaja vodilni v skupni razvrstitvi.
    6. 12. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zaključek EPK

    EPK ni ciljna, temveč startna črta

    Nova Gorica in Gorica sta ob Brezmejni zabavi naslov Evropske prestolnice kulture predali slovaškemu Trenčinu in finskemu Ouluju.
    Peter Rak 6. 12. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo