Norvežani tudi brez bratov Bø premočni za tekmece, Slovenci 10.

Z biatlonsko štafetno tekmo v Östersundu so opravili tudi biatlonci, kljub koncu kariere bratov Johannesa Thingnesa ter Tarjeija Bøja pa so se uvodne zmage v sezoni spet veselili Norvežani Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Holm Laegreid in Vetle Sjoestad Christiansen. Slovenska četverica je osvojila 10. mesto.

V moški konkurenci nič novega, bi bil lahko naslov po prvi tekmi. Favoriti ostajajo enaki. Na drugo mesto so se prebili Francozi in na tretje na veselje domačega občinstva Švedi. Četrti so bili Nemci. Morda je največje presenečenje peto mesto ZDA, kljub dvema kazenskima krogoma.

Jakov Fak in njegovi moštveni kolegi so v Östersundu z Ukrajjinci bili boj za deveto mesto. FOTO: Denis Balibouse/ Reuters

Tudi pri vrhu tekma ne kaže povsem pravega razmerja moči. Francozi, ki so zaostali 15 sekund in Švedi z zaostankom 24 sekund, so morali v zahtevnih pogojih v kazenski krog kar trikrat. Norvežani so jim dali priložnost šele povsem na koncu, ko je v kazenski krog zavil Christiansen, a je prednost pred Ericom Perrotom in Sebastianom Samuelssonom zadostovala za zmago.

Slovenska četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko je osvojila 10. mesto, s čimer je izpolnila osnovni cilj vodstva reprezentance.

Po tradiciji je začel Dovžan, ki pa se ob sunkih vetra na strelišču ni najbolje znašel in po dveh kazenskih krogih je Jakovu Faku predal šele kot 20. V lovu na tekmece je Fak hitro streljal, na koncu pa pridobil tri mesta.

Tudi brez bratov Bø tekmeci niso bili kos Norvežanom, za katere je Vetle Sjastad Christiansen zanesljivo zapeljal čez ciljno črto. FOTO: Bjorn Larsson Rosvall/AFP

Zahtevna naloga je bila pred Vidmarjem in Plankom, ki pa sta jo opravila zelo dobro. V finiš se je Planko z Ukrajincem Dmitrom Pidručnijem boril celo za deveto mesto, fotofiniš pa je potrdil, da je bil tokrat srečnejši Ukrajinec.

Žensko tekmo so danes dobile Francozinje, Slovenke so bile 12. V nedeljo bosta na sporedu tekma mešanih parov in mešana štafeta.