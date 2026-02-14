Norvežanke izkoristile veliko smolo Ebbe Andersson (VIDEO)

Norveška je osvojila zlato kolajno v ženski štafeti 4 x 7,5 km v teku na smučeh na olimpijskih igrah, medtem ko se je favorizirani Švedski po vrsti padcev uspelo pobrati in osvojiti srebro. Finska je z bronom prišla do svoje druge kolajne na teh igrah.

Slovenska ekipa v postavi Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav in Lucija Medja je morala tekmo končati predčasno in je tako ostala brez uvrstitve.

Norvežanke so zmagale z skoraj 51 sekundami prednosti, potem ko je Astrid Oeyre Slind izkoristila padec Švedinje Ebbe Andersson na vzponu v zgodnjem delu tekme in si pritekla veliko prednost. Švedinje so tekmo začele kot jasne favoritinje, saj so do zdaj osvojile vsa zlata odličja v ženskih disciplinah teka na smučeh. Na začetku so imele prepričljivo vodstvo, ki ga je narekovala Linn Svahn, vendar je Anderssonova v drugi predaji večkrat padla, pri enem od padcev naredila celo salto naprej in izgubila smučko, kar jo je stalo več kot minuto in 20 sekund.

Frida Karlsson, trenutno najmočnejša švedska tekačica in dvakratna dobitnica zlata na teh igrah, je v tretjem krogu nadoknadila precej časa ter štafeto z osmega mesta popeljala na četrto. Jonna Sundling se je večji del zadnjega dela tekme borila s Finsko, nato pa se ji je proti koncu odlepila. Tekmo je zaznamovalo več padcev že od samega začetka, saj so se tekačice spopadale z dežjem in razmočenim snegom, kar je klasični del preizkušnje naredilo posebej zahteven.

Ebba Andersson je imela veliko smole. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Slovenke so imele precej smole. Anja Mandeljc je že kmalu po začetku tekme padla na spustu in z zaostankom 2:24,2 štafeto predala kot 15. Žerjavova je zaostanek povečala na 5:40,2 in Janežičeva je štafeto prevzela kot 17. Do tretje predaje nato ni prišlo, saj je bila slovenska štafeta pred 20 kilometri ujeta za cel krog in je morala odstopiti.