Norvežanov veliki kristalni globus se je izgubil nekje na Pošti Slovenije

Ljubljana – Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. S tem pregovorom bi lahko na kratko opisali razplet predčasno končane sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, v kateri se je skupne zmage pred Francozom Alexisom Pinturaultom (1148 točk) in rojakom Henrikom Kristoffersenom (1041) veselil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde (1202).



Potem ko so prireditelji zaradi pandemije bolezni covid-19 predčasno odpovedali finale svetovnega pokala, ki bi moral biti med 18. in 22. marcem v Cortini d'Ampezzo, bi morali kristalne globuse predati na pokalu Vitranc. Ker pa je zaradi zloveščega virusa padlo v vodo tudi tekmovanje v Kranjski Gori, tam seveda ni bilo niti slovesnih razglasitev za sezono 2019/20.



Toda odtlej je minil poldrugi mesec, preden je Kilde vendarle prejel največjo lovoriko v svoji dosedanji karieri. Kakor poročajo različni mediji, se je veliki kristalni globus izgubil nekje na Pošti Slovenije. A kdor čaka, tudi dočaka. In naposled je dočakal tudi 27-letni Norvežan.



»Čakanje je bilo zares dolgo, toda izplačalo se je. Zares sem srečen. Če bi vprašali deset smučarjev, bi vam jih sedem odgovorilo, da je osvojitev velikega kristalnega globusa največji uspeh v našem športu. To je bil že od nekdaj tudi moj največji cilj,« je odleglo Kildeju, potem ko je po dolgih petdesetih dnevih čakanja vendarle dočakal lovoriko za skupno zmago v svetovnem pokalu.