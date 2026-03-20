Norvežanu 20. zmaga, Francozu kristalni globus, najboljši Slovenec 26.

Biatlonec Sturla Holm Laegreid je bil na finalu svetovnega pokala v Oslu najhitrejši v sprinterski tekmi, Eric Perrot s tretjim mestom skupni zmagovalec.
Sturla Holm Laegreid je na domačem terenu prišel do 20. zmage v svetovnem poklau. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Sturla Holm Laegreid je na domačem terenu prišel do 20. zmage v svetovnem poklau. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Š. R., STA
20. 3. 2026 | 18:10
20. 3. 2026 | 18:21
3:04
Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid nadaljuje niz uspehov tudi na finalu svetovnega pokala v Oslu. Na sprinterski tekmi je osvojil 20. zmago v karieri in že 12. zaporedno uvrstitev na zmagovalni oder. Francoz Eric Perrot je s tretjim mestom prvič v karieri osvojil skupni seštevek svetovnega pokala.

Laegreid, ki je na olimpijskih igrah osvojil pet kolajn, se je po nastopih v Anterselvi skupaj s štafetami razveselil še šeste zmage, enkrat pa je osvojil drugo mesto. Z današnjim uspehom pred domačim občinstvom je osvojil mali kristalni globus sprinterskega seštevka svetovnega pokala.

Slavje si je vnovič pritekel v zadnjem krogu, kjer si je nabral 3,9 sekunde prednosti pred Emilienom Jacquelinom in Ericom Perrotom, ki sta bila po drugem strelskem postanku, vsi trije so morali po enkrat v kazenski krog, še pred njim.

Perrot je po četrtkovem slavju Lou Jeanmonnot v ženski konkurenci poskrbel, da sta obe najpomembnejši lovoriki že dve tekmi pred finalom v francoskih rokah. Njegov edini potencialni tekmec, Šved Sebastian Samuelsson, je bil danes sedmi.

»Ta uspeh mi pomeni ogromno. Za to sem delal od samega začetka sezone. Uresničil sem svoje največje sanje. Vložil sem ogromno energije,« je bil po današnji tekmi zadovoljen Perrot.

Eric Perrot je s tretjim mestom potrdil svojo prvo skupno zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Heiko Junge/AFP
Eric Perrot je s tretjim mestom potrdil svojo prvo skupno zmago v svetovnem pokalu. FOTO: Heiko Junge/AFP

Najboljši Anton Vidmar, Jakov Fak streljal mimo tarče

Med Slovenci je solidno predstavo pokazal le Anton Vidmar z enim kazenskim krogom in 26. mestom. Ostala četverica je ostala brez zasledovanja in sezono že končala.

Samo enkrat se je v kazenskem krogu zavrtel Miha Dovžan in se od sezone poslovil z 66. mestom. Lovro Planko je tekmo dobro začel, na drugem postanku pa trikrat zavil v kazenski krog in bil 69.

Jakov Fak je tokrat zgrešil polovico tarč, že na prvem postanku je bil nenatančen štirikrat, in bil na koncu 89. Predstavil pa se je tudi novinec na tekmah najvišjega ranga Rui Simič Grošelj in bil z dvema napakama z orožjem 101.

V soboto bosta na vrsti obe zasledovanji. V ženski konkurenci bo nastopila Lena Repinc. V nedeljo pa se bo sezona končala s tekmama v skupinskem startu. Med dekleti bo zanesljivo nastopila Polona Klemenčič, Repinc in Vidmar pa si z dobrim nastopom nedeljsko tekmo lahko priborita na zasledovanju.

V sprinterski tekmi najboljši Slovenec Anton Vidmar je zgrešil le en strel. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
V sprinterski tekmi najboljši Slovenec Anton Vidmar je zgrešil le en strel. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

biatlonJakov FakMiha Dovžansvetovni pokalSturla Holm LaegreidEric PerrotAnton Vidmar

