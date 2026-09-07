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Zimski športi

Nov pokrovitelj iz Dolenje vasi, a ne iz Selške doline, kjer domujejo Prevčevi

Znan je novi glavni pokrovitelj slovenskih smučarskih skakalcev, ki je nasledil enega do simbolov slovenskega gospodarstva. Inotherm namesto Gorenja.
Inotherm je že poprej podpiral posamezne slovenske skakalce, zdaj pa bo generalni pokrovitelj celotne panoge. FOTO: Petri Korteniemi/AFP
Galerija
Inotherm je že poprej podpiral posamezne slovenske skakalce, zdaj pa bo generalni pokrovitelj celotne panoge. FOTO: Petri Korteniemi/AFP
Š. R., M. Ru.
7. 9. 2026 | 12:27
7. 9. 2026 | 13:45
1:56
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Po dolgih letih uspešnega sodelovanja je proizvajalec gospodinjskih aparatov in bele tehnike dobil uradnega naslednika v vlogi glavnega pokrovitelja slovenskih smučarskih skakalcev. Novico so predstavili danes na novinarski konferenci reprezentance v smučarskih skokih. 

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Konec neke ere: slovenski skakalci ostali brez dolgoletnega zaščitnega znaka

Velenjsko Gorenje je nasledil Inotherm iz Dolenje vasi pri Ribnici, sicer prav tako dolgoletni podpornik slovenskega športa in Smučarske zveze Slovenije. Že petnajst let so pri podjetju sponzorirali posamezne slovenske skakalce, med drugim Domna Prevca, Anžeta Laniška in Emo Klinec, zdaj pa so podporo razširili na celotno panogo. 

Napis Inotherm je že poprej krasil smuči svetovnega rekorderja Domna Prevca. FOTO: Leon Vidic/Delo
Napis Inotherm je že poprej krasil smuči svetovnega rekorderja Domna Prevca. FOTO: Leon Vidic/Delo

Inotherm je uspešno in mednarodno priznano podjetje iz Dolenje vasi pri Ribnici, ki se je uveljavilo predvsem s proizvodnjo aluminijastih vhodnih vrat. V več kot treh desetletjih delovanja je proizvodnjo postopoma širilo, danes pa poleg vrat izdeluje tudi steklene elemente in aluminijasta okna. Zaposluje več kot 360 ljudi, njihove izdelke je mogoče najti v 18 državah, doslej pa so v Inothermu izdelali že več kot pol milijona vhodnih vrat, so zapisali na svoji spletni strani. 

Podjteje Inotherm je med drugim največji evropski proizvajalec aluminijastih vrat. FOTO: Inotherm
Podjteje Inotherm je med drugim največji evropski proizvajalec aluminijastih vrat. FOTO: Inotherm

Gorenje je bilo 35 let v pokroviteljskem partnerstvu s SZS, tudi v prihodnosti pa bo sodeloval, a v drugačni obliki in meri. Ne bo več ikoničnih čelad z napisom, ki ga bo torej zamenjal Inotherm. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

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