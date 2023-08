Nov poletni podvig NIke Križnar

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je zmagala tudi na tretji tekmi poletne velike nagrade. Potem ko je dobila obe tekmi na uvodni postaji v francoskem Courchevelu, je danes prepričljivo slavila še v Szczyrku na Poljskem. Slovenski uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Prevc.

Zmagovalka je danes na Poljskem slavila po podobnem scenariju kot nazadnje v Franciji. Vodila je že po prvi seriji z 98,5 metra dolgim skokom pred Japonko Saro Takanaši in Kanadčanko Alexandrio Loutitt. Po polovici tekme je bila Prevčeva (99,5 m) četrta, Ajda Košnjek (94,5 m) na 12. in Katra Komar (92 m) na 14. mestu.

V drugi seriji je Križnar z najdaljšim skokom (102 m) le še potrdila vodstvo in zmago, na koncu je imela pred japonsko tekmico 15 točk prednosti. Na tretjem je ostala Kanadčanka.

Prevčeva (98,5 m) je zadržala četrto mesto iz prve serije, do stopničk so ji zmanjkale štiri točke in pol. Za dve mesti je napredovala Košnjekova (90 m), prav tako pa Komarjeva (92 m), ki sta se povzpeli na končno deseto oziroma 12. mesto.

Danes popoldne ob 15. uri bodo v Szczyrku popoldne nastopili še skakalci, v nedeljo pa bosta na tem poljskem prizorišču še po ena tekma v ženski in moški konkurenci.