Nov rekord legendarnega Japonca, ki še ne razmišlja o koncu kariere

Zimzeleni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki bo 6. junija dopolnil že 51 let, še ne razmišlja o odhodu v športni pokoj. Minuli konec tedna se je v domačem Saporu udeležil dveh od treh tekem za celinski pokal, na katerih pa se mu s 37. in 34. mestom ni izšlo po željah.

Kasai, ki je imel – kakor je zaupal Norvežan Anders Fannemel – med vsemi najslabše razmere v zraku, je imel sicer velike načrte. Prek teh preizkušenj si je želel namreč izbojevati nastope na prireditvi za svetovni pokal od petka do nedelje v Saporu. A glede na to, da je bil v soboto in nedeljo le sedmi oziroma deveti najboljši Japonec, bo verjetno tekme najboljših skakalcev na veliki olimpijski napravi Okurajama spremljal le kot gledalec. V uteho mu ostaja nov rekord najstarejšega tekmovalca na prireditvi v smučarskih skokih pod okriljem mednarodne zveze FIS.

Med Slovenci sta na omenjenih preizkušnjah za celinski pokal med 52 tekmovalci iz 14 držav s tretjima mestoma najvišje posegla Žak Mogel in Matija Vidic. Mogel, ki je pred dobrim tednom dni v Planici izpolnil kvoto za svetovni pokal, v katerem se bo dokazoval prihajajoči vikend, je za nameček dobro pripravljenost potrdil še s petim in šestim mestom. Med deseterico sta od naših na Japonskem po enkrat skočila tudi Tilen Bartol (7.) in Mark Hafnar (9.).

Po zaslugi Sondreja Ringna in Joacima Ødegaarda Bjørenga so se dvakrat zmage veselili Norvežani, enkrat pa je bil najboljši Avstrijec Philipp Aschenwald.