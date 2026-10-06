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Zimski športi

Nova državna prvaka sta Ema Klinec in Anže Lanišek

Članica SSK Žiri in član SSK Mengeš sta bila najboljša na »poletnem« državnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kranju.
Anže Lanišek si je priskakal naslov državnega prvaka. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Anže Lanišek si je priskakal naslov državnega prvaka. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Miha Šimnovec
6. 10. 2026 | 20:29
6. 10. 2026 | 20:58
2:32
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Ema Klinec in Anže Lanišek sta nova »poletna« državna prvaka v smučarskih skokih. Na 110-metrski napravi v Kranju sta v obeh serijah skočila najbolje med vsemi in zasluženo slavila zmagi.

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Domen Prevc v nezavidljivem položaju, pod pritiskom tudi njegova sestra Nika

»Žaba«, kakor se glasi vzdevek 30-letnega člana SSK Mengeš, je bil s skokoma, dolgima 106 in 110 metrov, obakrat najdaljši. Drugouvrščenega Domna Prevca (103,5 m in 106,5 m), ki je branil naslov državnega prvaka, je preskočil za 7,8 točke, na tretjo stopnico odra za najboljše pa se je zavihtel Timi Zajc (105 m in 107 m).

Na četrtem mestu je pristal Žiga Jančar (105 m in 103,5 m), peti je bil Rok Oblak (103 m in 103 m), šesti pa Lovro Kos (102,5 m in 103 m).

Državno prvenstvo v Kranju (HS-109)

Moški: 1. Lanišek (Mengeš) 268,4 (106, 110), 2. D. Prevc (Triglav) 260,6 (103.5, 106.5), 3. Zajc (Ljubno BTC) 256,9 (105, 107), 4. Jančar (Ihan) 248,1 (105, 103.5), 5. Oblak (Norica Žiri) 241,6 (103, 103), 6. Kos (Ilirija) 235,9 (102.5, 103).

Ema Klinec je bila najboljša na ženski tekmi za državno prvenstvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Ema Klinec je bila najboljša na ženski tekmi za državno prvenstvo. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ema Klinec za 3,6 točke ugnala Niko Vodan

Ema Klinec (100,5 m in 104,5 m) je prav tako kot Lanišek vodila že po prvem »polčasu« tekme na skakalnici pod Šmarjetno goro. Na koncu je imela 3,6 točke naskoka pred Niko Vodan (100,5 m in 105 m), svojo klubsko kolegico iz SSK Žiri. Branilka naslove državne prvakinje Nika Prevc (101,5 m in 106,5 m), ki je sicer v obeh serijah skočila najdlje, vendar zaradi manjših težav pri pristanku prejela nižje ocene za slog, je z zaostankom 7,6 točke za Klinčevo osvojila tretje mesto.

Četrta je bila Taja Bodlaj (101 m in 100,5 m), peto mesto pa sta si delili Lucija Jurgec (100,5 m in 100,5 m) in Katra Komar (101,5 m in 99,5 m).

Državno prvenstvo v Kranju (HS-109)

Ženske: 1. Klinec (Norica Žiri) 270,0 (100.5, 104.5), 2. Vodan (Norica Žiri) 266,4 (100.5, 105), 3. N. Prevc (Triglav) 262,4 (101.5, 106.5), 4. Bodlaj (Tržič FMG) 239,3 (101, 100.5), 5. Jurgec (Šmartno na Pohorju) (100.5, 100.5) in K. Komar (Bohinj) (101.5, 99.5) po 232,4.

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