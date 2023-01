»Nova Ilka« v lov na novo veliko lovoriko

Ilka Štuhec se že ozira proti svetovnemu prvenstvu v alpskem smučanju, ki se bo za ženske začel 6. februarja z alpsko kombinacijo v Meribelu. Slovenska šampionka odkrito meri na najvišje mesto v smuku, 11. februarja. Decembrski in januarski dosežki alpske smučarke iz Maribora govorijo sami zase. V smukaškem seštevku svetovnega pokala je trenutno na zelo visokem drugem mestu. Boljša od Mariborčanke je le serijska italijanska zmagovalka smukov Sofia Goggia. Tudi v skupnem seštevku je enajsta.

Najhitrejša Slovenka v smučarski karavani je v Cortini d'Ampezzo pokorila vso konkurenco in se je po štirih letih znova vpisala med zmagovalke svetovnega pokala. Od decembra je bila še dvakrat peta in dvakrat druga.

»Moram reči, da ni ravno slabo,« je Štuhec na četrtkovi novinarski konferenci v hotelu Arena pod poligonom zlate lisice uvodoma spregovorila o uspehih, s katerimi znova navdušuje vedno zahtevno športno javnost. »Dobro smo delali, vem česa sem sposobna, res sem samozavestna, uživam v tem, kaj delam, in s tem pride tudi sproščeno in hitro smučanje,« je »veliko skrivnost, ki ni skrivnost«, razkrila Štuhčeva.

»Ilkino smučanje je na zelo visoki ravni, njena samozavest, odločenost, včasih tudi malo preveč 'freh' (odrezava), je kar osupljiva,« je povedala vodja ekipe in njena mama Darja Črnko. »Smučanje ni ravno najvarnejši šport na svetu, hitro gre lahko kaj zelo narobe. Sem poslušala svoje občutke, kaj moram narediti, kaj je treba spremeniti, in strahu ni bilo. Za mano so tri slaba leta. Na točki, na kateri sem bila, je lahko šlo samo navzgor,« pa je še dejala Ilka Štuhec.

Začeli so pri osnovah

»Nekako smo gradili to njeno dobro smučanje nazaj celo leto. Začeli smo čisto pri osnovah, pri 'A' od smučanja. Očitno smo izbrali dobro pot, da nam je uspelo. Rezultati so posledica dobrega dela, na nek način vem, da se bo v tej smeri nadaljevalo,« pa je pristavila Darja Črnko.

»Če bi bila to stara Ilka, ne bi bilo napredka. Psihično je na višji ravni, ta njena samozavest je neverjetna, zgradila si jo samo na trmi in vztrajnosti in podpori tistih, ki smo ji zaupali in verjeli,« je Črnko spregovorila o »novi Ilki«. Po sezonah, v katerih se nikakor ni uspela prebiti iz povprečja, je Ilka z menjavo opremljevalca smuči in menjavo trenerja našla nov zagon, ki jo je znova popeljal na vrh.

Če je po lanskih zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem, razmišljala celo o koncu tekmovalne poti, pa je trenutno v položaju, ko lahko realno napoveduje boj za še tretji naslov svetovne prvakinje v kraljevski disciplini po letih 2017 in 2019. Pred svetovnim prvenstvom bo skupaj z majhno ekipo trenirala v severozahodnem delu Italije, v kraju La Thuile v Dolini Aoste tik ob meji s Francijo, kamor se odpravljajo konec tedna. Hitre discipline bo trenirala skupaj s Kanadčankami.

»Na svetovnem prvenstvu bom zanesljivo nastopila v hitrih disciplinah. Plan je hitro in sproščeno smučati. Zdaj, česar sem sposobna, vem že od jeseni, zdaj veste tudi vsi vi, kaj se bo na koncu izcimilo, pa bomo videli, torej 11. februarja,« je dejala Štuhec.

Po besedah Darje Črnko bo Ilka nastopila tudi v alpski kombinaciji. Ta disciplina še ostaja na sporedu svetovnega prvenstva, kljub temu, da ni več del svetovnega pokala. V Franciji bo kombinacija superveleslaloma in slaloma, kar sicer ni najbolj pisano na kožo dvakratne smukaške šampionke iz Slovenije, čeprav je tudi v superveleslalomu dvignila rezultatsko letvico. Ilka Štuhec načrtuje nastopiti na kombinacijskem superveleslalomu, kar bo preizkus za tekmovanje v specialnem superveleslalomu dva dni kasneje na istem terenu. O nastopu na kombinacijskem slalomu pa se bodo odločili sproti, »ker zadnji dve leti kaj ekstra ravno nismo trenirali slaloma,« je razkrila Črnko.