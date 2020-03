Nova kolajna za slovenskega skakalnega upa (VIDEO)

Oberwiesenthal – Obetavni slovenski smučarski skakalecje na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Nemčiji le še potrdil svojo nadarjenost. S skokoma, dolgima 108,5 in 95 metrov, si je izbojeval bronasto kolajno, ki jo je osvojil tik pred četrtouvrščenim reprezentančnim kolegom(106 m in 97 m).Zmago je na srednji napravi v Oberwiesenthalu slavil Avstrijec(108 m in 98 m), ki je vodil že po uvodni seriji. Srebrno kolajno si je priskakal Norvežan(92,5 m in 108 m), ki je Hafnarja ugnal le za 2,4 točke.»Zelo sem vesel, razmere so bile zelo težke. A sem bil psihično dobro pripravljen, naredil sem dva solidna skoka. Lahko bi bilo bolje, lahko pa tudi veliko slabše. Na splošno sem zelo zadovoljen,« je bil vesel 17-letni up iz Stražišča pri Kranju, potem ko je osvojil že drugo kolajno v letošnjem letu. Pred poldrugim mesecem se je namreč okitil s srebrnim odličjem na zimskih mladinskih olimpijskih igrah v Lozani. Slovenske barve sta branila tudi(91 m in 87 m) in(91,5 m), ki sta pristala na 22. oziroma 32. mestu.Med dekleti je vlogo favoritinje upravičila Avstrijka(99 m in 101 m), ki je zmagala pred srebrno Norvežanko(103 m in 90 m) in bronasto Italijanko(93,5 m in 101 m). Najboljša Slovenka je bila(94 m in 90 m) na petem mestu, najboljšo deseterico pa je zaokrožila(79,5 m in 104 m).(94,5 m in 76 m) je tekmo končala na 19.,(84 m) pa na 32. mestu.