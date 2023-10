Nova lovorika za Niko Prevc

Potem ko se je na nedavnem članskem državnem prvenstvu v smučarskih skokih ovenčala s srebrno kolajno, si je Nika Prevc (SK Triglav) minulo soboto na 110-metrski napravi v Kranju prepričljivo priskakala še naslov mladinske državne prvakinje (do 20 let). S skokoma, dolgima 97 in 101 meter, je 18-letnica iz Dolenje vasi v Selški dolini za 32,6 točke ugnala drugouvrščeno Ilirijanko Uršo Vidmar (98 m in 95,5 m), tretje mesto je osvojila Ajda Košnjek (96 m in 95 m) iz NSK Tržič FMG.

Med mladinci je bilo v boju za zlato lovoriko bolj izenačeno, saj je Žiga Jančar (102 m in 101 m) iz SSK Ihan le za 1,2 točke preskočil Jošta Juvana (100,5 m in 101 m) iz kranjskega Triglava. Na tretjo stopnico se je povzpel Nik Heberle (100 m in 99,5 m) iz SSD Stol Žirovnica. Na ekipni tekmi je zmago pred Ilirijo in Triglavom slavila zasedba Ihana (v postavi Tina Erzar, Maj Tim Herbstritt, Teodor Igor Herbstritt in Žiga Jančar).

V nedeljo so se nato na skakalnici pod Šmarjetno goro med seboj merili še mladinci, stari do 18 let. Med dekleti je v močnem dežju na tekmi z le eno serijo zmagala Ajda Košnjek (104 m), ki je skočila z nižjega zaletišča, druga je bila njena klubska kolegica pri NSK Tržič FMG Taja Bodlaj (108,5 m), z bronastim odličjem pa se je okitila Urša Vidmar (103,5 m).

Med mladinci si je naslov državnega prvaka priskakal Enej Faletič (98,5 m) iz SSK Velenje, drugi je bil Urban Šimnic (98 m) iz ND Rateče-Planica, tretji pa Ažbe Remic (98 m) iz SK Triglav.