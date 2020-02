Nova zmaga Švicarke Lare Gut Behrami, Ilka Štuhec 13.

Preberite še: Žan Kranjec ostaja vodilni veleslalomist sezone, zmaga Zubčiću

Pred letošnjo Crans Montano je 28-letnica nazadnje zmagala januarja 2018. FOTO: AFP

Na drugi smukaški preizkušnji za svetovni pokal v Crans montani je še drugič v dveh dneh zmagala Švicarka, ki je za dve stotinki sekunde premagala tako kot v petek drugo rojakinjo Corinne Suter, tretja Avstrijka Nina Ortlieb pa je zaostala za pet stotink. Edina slovenska smučarkaje zasedla 13. mesto (+0,98).V petek je bila Štuhčeva na prvem smuku v Crans Montani 12., danes pa je bila mesto slabša. Smukaška prvakinja, ki je imela številko 13, je v cilj prišla kot deveta z zaostankom 0,96 sekunde, do konca pa so jo prehitele še štiri smučarke, vključno z zmagovalko, ki je imela številko 17. Za Mariborčanko je to četrta najboljša uvrstitev letošnje sezone.S številko 20 si je prve stopničke v svetovnem pokalu v karieri prismučala 23-letna Ortliebova, za Gutovo, dobitnico velikega kristalnega globusa leta 2016, pa je to 26. zmaga v elitni konkurenci. Pred letošnjo Crans Montano je 28-letnica nazadnje zmagala januarja 2018.Suterjeva je imela številko 3 in si je z drugim mestom že zagotovila mali smukaški globus, do konca sezone je namreč le še en smuk na finalu v Cortini d'Ampezzo, Švicarka pa ima pred zasledovalkami neulovljivo prednost.V svetovni pokal se po smrti očeta še vedno ni vrnila Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima pred skupno drugouvrščeno Italijanko Federico Brignone, danes četrto (+0,34), še 27 točk prednosti.Peto mesto je zasedla druga smukačica sezone Čehinja Ester Ledecka, ki tekmuje tudi v deskanju na snegu.V nedeljo bo v Švici še alpska kombinacija, prihodnji konec tedna pa bodo smučarke v italijanskem La Thuilu tekmovale v superveleslalomu in alpski kombinaciji.