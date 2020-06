Nove Mesto, Minsk in Lenzerheide kandidati za SP

Ljubljana - Češko biatlonsko prizorišče Nove Mesto je edini kandidat za izvedbo biatlonskega svetovnega prvenstva leta 2024, so danes potrdili na Mednarodni biatlonski zvezi. Čehi so odlično organizirali že SP 2013 in postali stalnica v koledarju svetovnega pokala.



Nove Mesto kandidira tudi za SP 2025. Tam sta protikandidata švicarski Lenzerheide in belorusko prizorišče Minsk-Raubiči.



Ker pa bodo Čehi bržkone dobili SP 2024, se bodo za prvenstvo 2025 potegovali le Švicarji in Belorusi. Kdo bo prireditelj, bo znano po novembrskem kongresu v Pragi.



Prihodnje leto februarja bo svetovno prvenstvo na Pokljuki (9. - 21.2.). Leta 2022 prvenstva zaradi olimpijskih iger v Pekingu ni, leta 2023 pa bo SP v nemškem Oberhofu.