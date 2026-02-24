Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Prihodnost Igorja Medveda, glavnega trenerja finske reprezentance v smučarskih skokih, ki je moral sredi 25. zimskih olimpijskih iger zaradi težav z alkoholom predčasno zapustiti prizorišče v Predazzu, še ni znana. Prav tako ostajajo nepojasnjene podrobnosti v povezavi z incidentom. Vodilni v finski smučarski zvezi odločitve glede njegovega nadaljnjega dela še niso sprejeli.

»Odločitve še ni. Stanje se v primerjavi s prejšnjimi izjavami ni bistveno spremenilo. Med olimpijskimi igrami smo umirili zadevo, ki jo bomo temeljito proučili, pri čemer pa moramo spoštovati tudi posameznika. O nadaljnjih korakih bomo obvestili javnost, ko bo znanih več podatkov,« je za enega od finskih časnikov povedala izvršna direktorica zveze Marleena Valtasola.

Po poročanju Iltalehtija naj bi bil Medved pod vplivom alkohola več dni med olimpijskimi igrami. Po neuradnih podatkih naj tudi na dan tekme mešanih ekip, ki jo je v svojo korist odločila slovenska četverica, ne bi bil v najboljšem stanju. Omenjeni medij navaja še, da je moral 44-letnemu Ljubljančanu pri hoji pomagati celo eden od policistov.

Na vprašanje, ali je imel Medved že v preteklosti težave z alkoholom med opravljanjem službenih dolžnosti, na zvezi niso želeli odgovoriti. »Razpolagamo z informacijami o tem, kar se je zgodilo med olimpijskimi igrami. Na podlagi teh smo sprejeli odločitev, ki je javnosti znana. Drugih špekulacij ne bom komentirala,« je še dejala Valtasola.

Antti Aalto si je minuli konec tedna priskakal dva naslova finskega državnega prvaka. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kukkonen: Kroži veliko govoric

Tudi športni direktor za vrhunski šport Petter Kukkonen ni želel razkrivati podrobnosti. »Kroži veliko govoric, ki jih bomo morali razjasniti. V kratkem bomo prisluhnili članom reprezentance, da ugotovimo, kaj se je dogajalo. Na podlagi tega bo jasno, kakšno je njihovo zaupanje do glavnega trenerja,« je naslednje korake razkril Kukkonen.

Kot vse kaže, bo Fince tudi konec tega tedna na letalnici na Kulmu vodil Igorjev pomočnik Lasse Moilanen, ali bo Medved do konca te sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat že končan, pa je za zdaj še odprto.