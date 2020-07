Novi direktor SZS je Uroš Zupan

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je danes, na predlog predsednika Enza Smrekarja, za novega direktorja soglasno potrdil Uroša Zupana, ki bo funkcijo nastopil 1. septembra.



Uroš Zupan je nekdanji mladinski reprezentant v alpskem smučanju, a tudi poslovna pot ga ni odnesla daleč od zimskih športov. Bil je dejaven član Demo Teama ZUTS, generalni sekretar organizacijskega komiteja Rogla, kjer so leta 2009 pripravili tekmi svetovnega pokala v teku na smučeh, zadnje desetletje pa je deloval v družbi RTC Krvavec kot pomočnik direktorja.



»Prepričan sem, da bo Uroš Zupan uspešno nadaljeval in dokončal finančno sanacijo SZS. Predvsem v luči treh največjih mednarodnih dogodkov, ki jih bomo organizirali v prihodnjih treh letih: SP v poletih v Planici 2020, SP v biatlonu na Pokljuki 2021 in SP v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. S svojim poznavanjem smučarske problematike in dobrimi vodstvenimi sposobnostmi bo lahko tvorno prispeval k ciljem, ki smo si jih postavili. Vem, da bo gospod Zupan kot nekdanji športni direktor SD Celje znal nadgraditi projekte in sodelovanje s klubi oziroma društvi, člani SZS. Ob imenovanju mu želim veliko uspeha in mu namenjam vso podporo,« je ob imenovanju poudaril predsednik največje slovenske športne zveze Enzo Smrekar.