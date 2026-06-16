Novi predsednik svetovnega biatlona bi bil lahko Slovenec

Prihajajoča sreda, 17. junija, predstavlja rok za oddajo kandidatur za novi štiriletni mandat predsednika Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Po dveh mandatih se namreč izteka predsedniška doba Šveda Olleja Dahlina. Izvolili so ga septembra 2018 na kongresu v Poreču, ki ostaja v lepem spominu tudi vodstvu slovenskega biatlona, saj so takrat izbrali Pokljuko za prizorišče svetovnega prvenstva 2021.

Tim Farčnik bi utegnil biti novi slovenski športni funkcionar z zelo pomembno vlogo. FOTO: Matej Družnik/Delo

V tistih časih je izjemno pomembna vloga pri organizaciji pripadla Timu Farčniku, ki pa je, če držijo napovedi iz biatlonskih krogov na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, udarni kandidat za Dahlinovega naslednika. Na zadnjem kongresu pred štirimi leti so ga izvolili v izvršni odbor IBU, po današnjem dnevu pa bo jasno, kdo je oddal predsedniško kandidaturo in če je med temi tudi Farčnikova. Prav veliko o protikandidatih ni slišati, neučakani glede spremembe na vrhu pa so predvsem v Belorusiji in Rusiji, saj pričakujejo v prihodnje odpravo sankcij za mednarodne biatlonske nastope reprezentanc teh dveh držav.