FOTO:Novo garanje kot izziv Anamarije po Planici

Ljubljana



Zadnji trening na Pokljuki

Katja Višnar se bo na prvi postaji turneje v Švici lotila napada na finale šprinta. FOTO: Roman Šipić/Delo

Le Miha Šimenc bo branil slovenske barve v moški konkurenci. FOTO Leon Vidic/Delo

- V svetovni karavani smučarskega teka kar ne morejo pozabiti nenavadnega, a ob res vse prej kot prijaznih vremenskih razmerah imenitno izpeljanega vikenda za točke svetovnega pokala v Planici. Toda zdaj je pred vrati že priljubljeni Tour de Ski, novoletna turneja, ki se bo jutri začela v Švici. Med slovenskimi reprezentanti najvišje – razumljivo – meriPred dnevi je tako tudi na domačem snegu pod Poncami – v zoprnem dežju, kar za december v Zgornjesavski dolini ni ravno običajna reč – potrdila vlogo zdaj vodilne slovenske smučarske tekačice, s 5. mestom v šprintu je dosegla najvišjo uvrstitev pri naši izbrani vrsti doslej v sezoni, obenem tudi prvi finale. Z naslednjim se spogleduje seveda tudi na prihajajoči švicarsko-italijanski turneji, na kateri bodo jutri za Slovenijo štartali šePrestižnega tekmovanja v novoletnih dneh, ki so ga prvič izvedli v sezoni 2006/07, tokrat ne bodo začeli ob italijansko-avstrijski meji v prazničnem Dobbiacu. Tam je bil namreč pred enim letom uvod v dober teden naporov, tokrat prvi žvižg pripada Švici in znanemu smučarskemu središču Lenzerheide. Turneja se bo nadaljevala v Italiji, najprej v Dobbiacu in nato v dolini Fiemme s sklepnim znamenitim vzponom na Alpe Cermis. Zanimivo, da zdaj ni več v sporedu katere od nemških postaj, a tudi te bodo kmalu prišle na vrsto, saj bo takoj po koncu turneje tekaški januar ponudil mestni spektakel v Dresdnu, posebno pozornost pa bodo prireditelji namenili tudi tekmi v Oberstdorfu, 25. in 26. 1., saj bo to tam zadnji preizkus najvišje ravni tekačev pred svetovnim prvenstvom 2021. To na Bavarskem bo seveda tudi pod slovenskim drobnogledom, saj mu bo nato dve leti pozneje sledilo SP pri nas.Na novoletni turneji 2019/20 najvišje ambicije med Slovenci ohranja Lampičeva, saj bo edina med omenjeno peterico vztrajala prav do sklepne etape vzpona na Alpe Cermis. Glavni reprezentančni trenerne skriva navdušenja, ko razmišlja o njeni pripravljenosti, tako ji tudi pripisuje možnosti v končni razvrstitvi za mesto med izbrano petnajsterico.»Očitno bom spet sama v boju do konca,« se je pred odhodom v Švico nasmehnila naša vodilna reprezentantka in nato podrobneje razgrnila načrt prihajajočih dni: »Na začetku bom imela ob sebi našo malo tekmovalno druščino, od Dobbiaca naprej te ne bo več. Najprej me seveda zanima, kako bo v Švici, saj je bilo pred dnevi tudi tam manj snega, kot so ga vajeni. Uvodne tri tekme bodo v drsalnem koraku oz. prosti tehniki, marsikaj bo odvisno od dnevne forme, tekmovalnega občutka, seveda pa se bo te zahtevne turneje treba lotiti zelo temeljito: razmišljati o regeneraciji, prehranjevanju, napitkih, masaži itn. Vesela sem tudi, da imamo zdaj, odkar smo se okrepili zmočnejši servis.« Kajpak ji bo tako kot slehernemu udeležencu predstavljal poseben izziv sklepna tekma v dolini Fiemme, a dan pred njo tudi šprint s klasičnim korakom.Na uvodni švicarski postaji pa se šprinterske tekme veseli tudi Višnarjeva. V svoji sklepni tekmovalni sezoni si je namreč začrtala cilj ene uvrstitve na stopničke, sanja tudi o prvem finalu v zimi. Slovenska peterica za Tour se je v tem tednu pripravljala na Pokljuki zaradi daljše proge, kot je bila ta po tekmi v Planici, Brodar je obenem vesel, ker ni bilo nikakršnih zdravstvenih težav.Nazadnje sta bila zmagovalca turneje Norvežana ––, tudi letos pa velesila s severa, skupaj s švedsko sosedo, meri na vrh.