Novoletna turneja Švedinji in Norvežanu, Eva Urevc blizu elite

Frida Karlsson in Johannes Hoesflot Klaebo sta končna zmagovalca novoletne turneje smučarskih tekačev za svetovni pokal. Švedinja je bila 15. na zadnji tekmi v Val di Fiemmeju, Norvežan pa je sedmo preizkušnjo Tour de ski končal kot šesti. Eva Urevc je po devetem mestu na 10 km s skupinskim štartom zasedla skupno 12. mesto na turneji.

Klaebo je s šestimi zaporednimi zmagami na turneji postavil mejnik. Ni mu uspelo, da bi ostal neporažen, je pa skupno zmago slavil tretjič po letih 2019 in 2022.

Francoska smučarska tekačica Delphine Claudel je prepričljivo zmagala v zadnji etapi, ki se je končala z zahtevnim vzponom na Alpe Cermis. Druga je bila Norvežanka Heidi Weng z 20,2 sekunde zaostanka, tretja pa Američanka Sophia Laukli (+35,7). Eva Urevc (+1:14,2) je bila deveta na tekmi, druga Slovenka Anja Mandeljc (+3:22,0) pa 32.

Eva Urevc je bila zadovoljna z razpletom: »Ta rezultat pomeni, da gremo v pravo smer, in pridobivamosamozavest za prihodnje tekme. Predvsem na razdalji se mi zdi velik korak naprej. Potrebno je le vztrajati in delati in potem zagotovo pridejo še boljši rezultati.«

Tako kot Karlsson med tekačicami je bil tudi branilec lanske zmage Klaebo v vodstvu pred zadnjo tekmo novoletne turneje, Slovenci pa so že pred zadnjo etapo končali turnejo.

Klaebo je današnjo tekmo končal kot šesti, za rojakom in najhitrejšim v etapi, Simenom Hegstadom Kruegerjem, je zaostal za 45,5 sekunde. Drugi na vrhu vzpona je bil Norvežan Hans Christer Holund, ki je je imel manj kot pet sekund zaostanka (4,8), tretjeuvrščeni Francoz Jules Lapierre pa 25 sekund.