Novozelandka vodi po prvi vožnji veleslaloma, Ana Bucik Jogan odstopila

Novozelandska smučarka Alice Robinson je vodilna po polovici veleslaloma za svetovni pokal v kanadskem Tremblantu. V zahtevni prvi vožnji, v kateri smo videli veliko odstopov, se ji je najbolj približala Hrvatica Zrinka Ljutić, ki zaostaja za 33 stotink, na tretjem mestu 49 stotink zaostaja Američanka Mikaela Shiffrin.

Edina Slovenka na štartu je bila Ana Bucik Jogan, ki je v močnem sneženju na zelo specifični progi z mehko povšrino zaradi zdrsa ostala brez rezultata. Poleg Slovenke je odstopila tudi vodilna v skupnem seštevku Julia Scheib iz Avstrije, zaradi velke napake pa je veliko zaostala Albanka Lara Colturi. Druga vožnja bo na sporedu ob 20.00.