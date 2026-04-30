Ob koncu kariere se Kopitar poteguje za prestižno nagrado

Anže Kopitar je med tremi finalisti lige NHL za priznanje, ki pripade najbolj športnemu hokejistu v ligi.
Slovenski zvezdnik se je poslovil od aktivnega igranja hokeja. FOTO: Sergei Belski/Reuters
Slovenski zvezdnik se je poslovil od aktivnega igranja hokeja. FOTO: Sergei Belski/Reuters
N. Gr.
30. 4. 2026 | 21:07
Dolga kariera Anžeta Kopitarja se je končala v nedeljo, ko so Los Angeles Kings v prvem krogu končnice zahodne konference izgubili proti Colorado Avalanche z 1:5. Le nekaj dni pozneje je liga NHL potrdila, da je 38-letni Hrušičan še zadnjič med finalisti za Lady Byng Memorial Trophy, nagrado za igralca, ki najbolje združuje športno vedenje, korektnost in vrhunsko igro.

Slovenski as bo zdaj oče s polnim delovnim časom

Kopitar je v svoji zadnji sezoni na 67 tekmah dosegel 12 golov in 38 točk, ob povprečni minutaži 19:07 pa je zbral le deset kazenskih minut. Vso kariero je odigral za Los Angeles, pri katerem je bil dolgoletni kapetan in eden najpomembnejših centrov svoje generacije.

Nagrado je osvojil že trikrat. Tokratna nominacija pomeni, da je bil že desetič med najboljšo deseterico v glasovanju za Lady Byng. Če bi zmagal, bi postal prvi zaporedni dobitnik po Martinu St. Louisu, ki mu je to uspelo v sezonah 2009/10 in 2010/11, hkrati pa bi se s četrto lovoriko pridružil druščini, v kateri so Frank Boucher, Wayne Gretzky, Pavel Datsyuk in Red Kelly.

Konkurenca bo močna. Cole Caufield je za Montreal Canadiens dosegel 51 golov in postal prvi igralec tega kluba po 36 sezonah s 50 goli, ob tem pa je zbral le 14 kazenskih minut. Branilec Ottawe Jake Sanderson je sezono končal z 59 točkami, povprečno igral skoraj 25 minut na tekmo in bil kaznovan le z osmimi minutami.

Glasovali so člani združenja Professional Hockey Writers Association, zmagovalca pa bo NHL razglasila ob podelitvi nagrad.

