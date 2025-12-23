Ob Mihi Hrobatu poslej Korošec namesto Čeha

Po zelo uspešni prejšnji sezoni je naš vodilni reprezentant v hitrih disciplinah Miha Hrobat ob začetku olimpijske zime doživel že več tekmovalnih razočaranj. Po temeljiti analizi v želji, da se vrne na nekdanjo raven in še pravočasno stori vse, kar je v njegovi moči, se je po uvodnem delu olimpijske sezone odločil za veliko spremembo: njegov serviser ne bo več češki strokovnjak Miloš Machytka, temveč bo poslej sodeloval s Korošcem Boštjanom Delalutom, ki že dela v slovenski ekipi za hitre discipline.

»Iskali smo razloge slabih rezultatov in ob tem ugotavljali, da kar je bilo odvisno od mene, je bilo na progi konkurenčno. S serviserjem, s katerim sva v prejšnji zimi učinkovito sodelovala, nisva našla izhoda iz labirinta, nisem pa se kar mogel prepustiti čakanju in sem moral iskati rešitev. Obenem bodo tudi pri opremljevalcu Atomicu opravili temeljito analizo in verjamem, da se bom vrnil na želeni tir,« je dejal »kranjski blisk«.

Po temeljitem premisleku se je odločil za zamenjavo v servisu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob tem je na smučarjevem novoletnem srečanju z domačimi, pokrovitelji, opremljevalci in novinarji njegov oče Borut poudaril, da doslej resda še ni bilo razlogov za veselje, a obenem verjame, da ni še ničesar zamujenega ter da bo v ciljnem prostoru spet nasmejan.

Osrednji cilj sezone seveda za Hrobata ostajata olimpijski smuk in superveleslalom v Bormiu, že ob koncu tedna pa ga čaka naslednja preizkušnja za točke svetovnega pokala v Livignu.