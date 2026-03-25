Ob preizkusu letalnice v Planici grd padec mladega skakalca

Planica je prestala krst pred letošnjim finalom svetovnega pokala smučarjev skakalcev in končno odločitvijo seštevka v smučarskih poletih. Z 232 metri je pod Poncami najdlje poletel Jaka Drinovec, ki je pristal pri 232 metrih. Preizkus letalnice pa je zaznamoval tudi grd padec Nika Heberleja, ki je v oskrbi v jeseniški bolnišnici.

Prvi se je zdaj že tradicionalno po naletu planiške velikanke spustil Rok Tarman, član domačega kluba iz Rateč Planica, ki je sklepno tekmo sezone odprl že šestič v karieri. Pristal je pri 224 metrih, kar je pet metrov manj od njegovega osebnega rekorda.

Največja skrb pa je trenutno namenjena zdravstvenemu stanju 21-letnega Heberleja, za katerega so iz Smučarske zveze Slovenije potrdili, da je pri zavesti, podrobnosti pa bodo sporočili popoldan po natančnejših zdravniških pregledih.

Letošnja Planica bo s tekmovalnega vidika posebnost. Prvič, tekma bo na sporedu v soboto, bodo na njej poletele tudi skakalke in s svojo velikostjo vsekakor nudi priložnost za nov ženski rekord. Tega si z 236 metri lasti Nika Prevc, ob njej pa bo slovenske barve branila še Nika Vodan, ki je prejšnji teden v Vikersundu z 222,5 metra dosegla nov osebni rekord.

V Planici bo šlo zares že v četrtek dopoldan, ko skakalce čakajo kvalifikacije. Te bodo v okviru akcije Otroci Triglava, letos bodo prišli iz 98 slovenskih šol, spet pospremili tisoči mladih, ki jih največja slovenska zavarovalnica na ogled poletov vozi od leta 1979, oziroma že skoraj 50 let.

»Upam, da prižgem iskro kakšnemu mlajšemu otroku. Da jih navdušujem, da sem jim vzornik, da imam prave geste in vrednote, da to prenašamo naprej in dajemo čim več dobrega,« pa o mladih navijačih, ki popestrijo prvi dan tekmovanj pravi Domen Prevc, ki bo pa prav v Planici lovil skupno zmago v svetovnem pokalu v poletih, oziroma edino lovoriko, ki mu v izjemni sezoni še manjka.