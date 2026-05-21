Ob prihodu finskega zvezdnika incident na letališču v Zürichu

Izjemno močno Finsko je na SP okrepil še Mikael Granlund, ki je februarja na OI v Milanu kot kapetan popeljal »Suomije« do brona. Za dovoljenje vprašal ženo.
Izjemno močno Finsko je okrepil še Mikael Granlund (desno), ki je na februarskih olimpijskih igrah v Milanu kot kapetan popeljal »Suomije« do brona. FOTO: David W Cerny/Reuters
Miha Šimnovec
21. 5. 2026 | 12:28
21. 5. 2026 | 12:30
Ko je včeraj zvečer na letališče v Zürichu pripotoval finski hokejski as Mikael Granlund, je bilo hitro jasno, da prihod dolgoletnega zvezdnika iz NHL ni običajen. Finski novinarji so že dolgo pred pristankom letala nestrpno čakali zadnjo okrepitev za reprezentanco, ki na svetovnem prvenstvu v Švici meri zelo visoko, prihod 34-letnega napadalca moštva Anaheim Ducks pa je sprožil pravo malo evforijo.

Ali je nemški zvezdnik že poskrbel za najboljšo potezo prvenstva? (VIDEO)

Granlund je v Zürich prispel takoj po izpadu iz končnice NHL, v kateri je njegov klub izgubil proti zasedbi Vegas Golden Knights. Let družbe Finnair iz Helsinkov je sicer pristal z manjšo zamudo, a to ni zmanjšalo zanimanja številnih novinarjev in navijačev, ki so čakali prihod enega od najboljših finskih hokejistov.

Zvezdnik iz Ouluja je ob prihodu najprej objel vodjo reprezentance Miko Kortelainena, nato pa si je oblekel reprezentančno trenirko in stopil pred mikrofone. Že med prvim televizijskim intervjujem pa je prišlo do nenavadnega incidenta. Proti njemu je namreč stekla latvijska navijačica, ki je začela tik ob njegovem ušesu glasno vzklikati navijaške parole svoje reprezentance. Posredovati je moral celo vodja finske odprave, ki je navijačico odstranil s prizorišča.

Mikael Granlund je bil v tej sezoni med boljšimi hokejisti moštva Anaheim Ducks. FOTO: Rob Gray/Reuters
Finski as je bil sprva nekoliko zmeden, pozneje pa je dogodek komentiral precej mirno. »Navijaške vzklike sem slišal že ob prevzemu prtljage. Očitno gre za zelo strastne navijače,« je z nasmehom dejal Granlund, ki ga na svetovnem prvenstvu že danes čaka prva tekma – proti Latviji (z začetkom ob 16.20).

Odločitev za njegov prihod v Švico ni bila samoumevna. »O svetovnem prvenstvu sploh nisem razmišljal, saj smo se želeli z Anaheimom prebiti čim dlje. Ko pa se je za nas končalo in sem ostal zdrav, je igrati za reprezentanco vedno zanimiv izziv,« je pojasnil 34-letni Finec in v šali dodal, da je moral za prihod najprej dobiti še dovoljenje žene.

V prvem napadu skupaj z Barkovom

Selektor »Suomijev« Antti Pennanen je po včerajšnjem treningu razkril, da bo Granlund že na današnji tekmi proti Latviji zaigral v prvi napadalni trojki skupaj z Aleksandrom Barkovom in obetavnim Lennijem Hämeenahom. Granlund je nad njegovo zamislijo navdušen. »Na papirju zveni odlično. Z Barkovom že dolgo nisva igrala skupaj, mislim, da nazadnje na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.«

Za finsko reprezentanco je Mikael Granlund zabil že veliko golov. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters
Za Granlunda bo to že osmo svetovno prvenstvo in skupno dvanajsti veliki turnir v reprezentančnem dresu. Finska izbrana vrsta je sicer prvenstvo odprla izvrstno in po treh zmagah samozavestno pogleduje proti odločilnim tekmam. Izkušeni napadalec, ki je zaslovel leta 2011 z izjemnim zadetkom v polfinalu svetovnega prvenstva na Slovaškem proti Rusom (za njihovimi vrati je dvignil plošček na palico in ga nato nad ramo ruskega vratarja Konstantina Barulina zabil v gol pod prečko), pravi, da ga vzdušje v moštvu vedno znova prevzame.

»Fantje igrajo zelo dobro, vzdušje je odlično. Vedno dobim kurjo polt, ko pridem v reprezentanco. To so zame še vedno posebni trenutki,« je poudaril Granlund, ki bo skušal Fince popeljati proti novemu boju za kolajne.

 

   

   

 

hokej na leduMikael GranlundAleksander BarkovFinskaFribourg

Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Skupščina

Delničarjem Petrola pričakovana dividenda

Skupščina naftnega trgovca kljub sporom z državo in slabem začetku leta minila brez vprašanj delničarjev.
Karel Lipnik 21. 5. 2026 | 14:16
Preberite več
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Koalicijska pogodba: Gradbeni posegi na avtocestah tudi ponoči

Po poglavjih bomo pregledali koalicijsko pogodbo, izpostavljamo najpomembnejše ideje oziroma zaveze.
Janez Tomažič 21. 5. 2026 | 14:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi

Fifa z novim disciplinskim orožjem, Čeferin previden

Na mundialu bodo sodniki lahko strožje ukrepali ob zakrivanju ust in protestnem zapuščanju igrišča.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 13:54
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Spolno prenosljive bolezni

Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo pri nas za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v zadnjih desetih letih.
21. 5. 2026 | 13:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Umik

Iz prodaje umaknili grelni obliž in otroški kostum balerina

Uporabnikom priporočajo, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.
21. 5. 2026 | 13:22
Preberite več
