FOTO:Ob slovesu od smučarskega teka je postala ambasadorka Planice

Gracer ji je »uničil tekmo«

Zadnje metre je pretekla v nordijskem centru Planica. FOTO: Leon Vidic/Delo

V Oslu še ni bila dovolj zrela

Od bronaste junakinje OI 2014 ta se poslovila tudi predsednik SZS Enzo Smrekar in direktor Franci Petek (levo). FOTO: Leon Vidic/Delo

Mikalo jo je le še alpsko smučanje

Planica – Bronasta olimpijkaje v nordijskem centru Planica z zadnjim krogom na snegu uradno končala kariero smučarske tekačice. Nosila je dres s številko 4, s katerim je osvojila tretje mesto v šprintu na igrah v Sočiju 2014. Smuči, s katerimi si je pritekla olimpijsko medaljo v Rusiji in na katerih je odtekla tudi zadnji krog, je podpisala ter podarila planiškemu muzeju. Ob tej priložnosti so jo imenovali tudi za ambasadorko Planice.»Ostajam v športu, saj se bom vključila v program razvoja kadrov v športu in bom kot trenerka pomagala mlajšim tekmovalcem v smučarskih tekih ter jim prenašala svoje znanje,« je dejala 35-letna, zdaj že nekdanja športnica v prvi izjavi, ko je še zadnjič prečkala ciljno črto v kleti objekta nordijskega centra Planica, v katerem je za vadbo vse leto na voljo umeten sneg.»V Planici so me presenetili, da sem postala ambasadorka tega nordijskega centra, ki je bil v zadnjih letih moj drugi dom in v katerem sem se vedno zelo dobro počutila. Prav ganjena sem bila, ko so me s tem presenetili,« je pospremila prve trenutke po prihodu v cilj, ko je bila obkrožena z vodstvom Smučarske zveze Slovenije s predsednikomna čelu in direktorjem, nekdanjim svetovnim prvakom v smučarskih skokih (1991).»Po eni strani ni bilo težko odteči zadnjega kroga, po drugi strani pač ... Zadnjič sem tekla s štartno številko na prsih ... Nekaj lepega se je končalo in se bomo tega radi spominjali ... To so bili zelo čustveni trenutki zame,« je nekajkrat med temi besedami premolknila Fabjanova.»Hrvaška ekipa nam je med OI v Sočiju posodila kabino, v kateri je bila masažna miza. Po četrtfinalu nisem bila najbolj prepričana v mažo na smučeh. Trenermi je dejal, da je še 25 minut do štarta in kako da tega ne vem. Bilo je nekaj povišanih tonov, tudi zajokala sem. Vstala sem z masažne mize, udarila in brcnila v kabino in jezna odšla na štart. Marko je po radijski zvezi dejal: 'Fantje, Vesni sem uničil tekmo.' Nato so ugasnili radijsko zvezo ob meni. A bila sem jezna sama nase in sem to obrnila sebi v prid,« je Fabjanova opisala nekaj utrinkov z zanjo zgodovinskega tekmovanja v Sočiju, ki jih niso ujele kamere in mikrofoni.V polfinalu se je zlomil del konice na njeni smučki in servisna ekipa je bila ponovno v precepu kaj storiti, ali pokrpati stare in tvegati ali pa prav tako tvegati s povsem novimi. »Pred finalom sem dobila drug par smuči, na katerih tudi na prejšnjih tekmah nisem tekla. Dobila sem jih z besedami, da so to najhitrejše danes. Nisem podvomila v to niti za trenutek, vzela sem jih in odšla na štart. Ko sem pritekla v cilj, pa sta zajokala tako trener kot serviser.«Na svetovnem prvenstvih ni nikoli stopila na zmagovalni oder, najvišje je bila na 4. mestu v Oslo leta 2011, kjer je bron pripadel Petri Majdič. »V Oslu sem nastopila v finalu, v predzadnjem zavoju sem izgubila kolajno. Zanjo tedaj še nisem bila zrela. Napake v Sočiju nato nisem ponovila. Na take trenutke sem se pripravljala, temu sem se bistveno več posvečala, tudi s pomočjo psihologa. En sam trenutek odloča, da ujameš zadnji vlak. Ni dovolj le dobra telesna pripravljenost."V svetovnem pokalu je zmagi dosegla v Ribinsku v Rusiji, prvič v sezoni 2009/10, v naslednji pa je prvo mesto ubranila. Obakrat je bila najboljša v šprintu v prosti tehniki, drugič je bila za enega največjih slovenskih uspehov v pokalu druga, ki je tudi nedavno končala športno pot.»V Rusiji smo tedaj dosegli prvo slovensko tekaško dvojno zmago. Res lep uspeh in upam, da jo bo sedanja generacija kdaj ponovila. Ob prvi zmagi sem bila na čelu od starta do cilja in to je bil tudi sicer moj značilni tek. 'Ful gas' od začetka naprej. Desetinke ali stotinke, s katerimi sem osvajala najvišja mesta, pa so se še večkrat obrnile tudi proti meni in ni bilo vedno tako uspešno kot v Rusiji,« je pripomnila Besničanka.Skupaj je v pokalu šestkrat stopila na zmagovalni oder, zbrala je še drugo in tretji mesti, med prvo trojico pa je bila zadnjič v Szklarski Porebi v sezoni 2013/14, tudi v šprintu v prosti tehniki.»Že prve stopničke, ki sem jih osvojila, so bile pomembne. Vedno moraš gledati proti zvezdam, da imaš v očeh tisti najvišji cilj. In ko dobiš priložnost, jo zgrabiš z obema rokama in je potem ne spustiš več.«Z osmim mestom v Pjongčangu, kjer je leta 2018 na odprtju iger nosila slovensko zastavo, je s štafeto 4x5 km končala olimpijske nastope. »Lepo je bilo nositi zastavo na odprtju, tu pa se je vse lepo zame tudi končalo. Izidi niso bili taki, kot sem si želela, le v štafeti sem tekla. Zaradi vsega dogajanja, tudi izven tekmovališč, ker po poškodbah v prejšnji sezoni niso verjeli v moj uspeh, sem čutila med tisto tekmo zelo velik nahrbtnik.«Deset let prej je zabeležila prvi večji posamični mednarodni uspeh, ko je osvojila naslov svetovne prvakinje do 23 let. »Ves čas sem bila tekačica, od osmega leta naprej. Z nobenim športom se nisem prej aktivno ukvarjala, mikalo me je sicer tudi alpsko smučanje,« je začetke ob koncu pogovora opisala Fabjanova. Za odlične ocene med šolanjem je dobila tudi nagrado