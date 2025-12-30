Obe Niki potrdili vrhunsko pripravljenost

Na veliki skakalnici v Garmisch-Partenkirchnu so izpeljali kvalifikacije za prvo tekmo tako imenovane turneje dveh večerov, na kateri bo že tretjo zaporedno lovoriko lovila Nika Prevc. Slovenska šampionka se je izkazala z drugim mestom.

V spremenljivih razmerah je morala Prevčeva s skokom, dolgim 124,5 metra, za pičle 0,7 točke priznati premoč le japonski nosilki rumene majice Nozomi Marujama (132 m). Tretja je bila Avstrijka Lisa Eder (124 m), četrta Nemka Selina Freitag (134 m) in peta Norvežanka Anna Odine Strøm (123 m).

Zelo dober nastop je prikazala tudi Nika Vodan, ki je poletela 125 metrov daleč, kar jo je uvrstilo na visoko šesto mesto. Na jutrišnjo preizkušnjo, na kateri bo v uvodni seriji na izločanje nastopilo le trideset skakalk, sta se zanesljivo uvrstili tudi preostali naši reprezentantki Katra Komar (117,5 m) in Maja Kovačič (115 m), ki sta pristali na 22. oziroma 26. mestu.

Nika Vodan je poletela do šestega mesta. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Nika Prevc se bo v uvodni seriji na izločanje pomerila z Američanko Josie Johnson (116 m/29. mesto), Nika Vodan s Francozinjo Josephine Pagnier (122 m/25.), tekmica Katre Komar bo Japonka Juka Seto (130,5 m/9.), Maja Kovačič pa se bo postavila po robu Norvežanki Anni Odine Strøm (123 m).

Tekma se bo jutri začela ob 13. uri.