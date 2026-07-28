Obe Niki v varnem območju, preostale pa na prepihu

Kar je za smučarske skakalce in skakalke pozimi svetovni pokal, je zanje poleti velika nagrada pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). In že po tradiciji se bo nova sezona na najvišji ravni znova začela v Visli, kjer se bo konec tega tedna predstavilo tudi enajst Slovencev.

Na veliki napravi Malinka, ki so jo že pred leti poimenovali po domačem šampionu Adamu Malyszu, bosta v soboto in nedeljo po dve tekmi najboljših skakalcev in skakalk na plastični podlagi. Čeprav na Poljskem ne bo ne Nike Prevc ne ...