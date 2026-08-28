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Zimski športi

Obetavna hrvaška biatlonka odkrito spregovorila o menjavi reprezentance

Iva Morić je nekoč veljala za veliko nemško upanje, zdaj tekmuje za Hrvaško in pravi, da je po težkih letih znova našla veselje do biatlona.
Iva Morić od lani tekmuje za Hrvaško. FOTO: Oryk Haist/Imago/Reuters
Galerija
Iva Morić od lani tekmuje za Hrvaško. FOTO: Oryk Haist/Imago/Reuters
Miha Šimnovec
28. 8. 2026 | 12:15
3:59
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Nekoč je veljala za eno od obetavnejših nemških biatlonk, zdaj 22-letna Iva Morić tekmuje za Hrvaško. Po menjavi reprezentance si organizira sama trening. Po treh težkih letih je znova našla veselje do športa.

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Hrvati v pričakovanju zgodovinskega večera

»Vedno sem bila bolj samotarka,« je priznala Iva Morić, ki je z odločitvijo, da bo zamenjala športno državljanstvo, očitno naredila korak, ki ga je dolgo potrebovala. Nemčija je tako izgubila eno od svojih najobetavnejših biatlonk, Hrvaška pa je dobila tekmovalko, ki si želi športno pot nadaljevati po svojih pravilih.

»Spoznala sem, da sem v preteklih letih sprejela veliko odločitev zgolj zato, da bi ustregla drugim. Zdaj sem želela nekaj storiti zase,« je 22-letnica pojasnila v pogovoru za Mednarodno biatlonsko zvezo (IBU). Morićeva je v mladinskih kategorijah tekmovala za Nemčijo in leta 2022 na mladinskem svetovnem prvenstvu v Soldier Hollowu osvojila kar tri kolajne. Zdelo se je, da je pred njo svetla prihodnost, nato pa se je njena pot precej zapletla.

Najprej jo je zaustavila okužba s covidom-19, ob tem pa se je morala spopasti še z boleznijo v družini. Težke preizkušnje so se vrstile kot po tekočem traku, zadnja tri leta pa so bila zanjo, kot priznava, predvsem psihično zelo zahtevna. »Bala sem se, da bom naredila napako, da ne bom dovolj dobra,« se je ozrla na obdobje, v katerem je očitno začela izgubljati tudi tisto, zaradi česar se je sploh zaljubila v biatlon.

Sprememba ji je prinesla precej drugačen način življenja

Lansko jesen je zato obrnila nov list in zamenjala reprezentanco. Po novem zastopa Hrvaško, sprememba pa ji je prinesla precej drugačen način življenja. »Za svoj trening skrbim sama. Sama načrtujem pripravljalne tabore, nimam več stalne baze in svoje reprezentančne sotekmovalke vidim zelo redko. A to mi ustreza, saj sem bila vedno bolj samotarka,« je povedala Morićeva.

Prav v tej samostojnosti je, kot kaže, našla novo energijo. Pritisk in strah pred napakami sta popustila, na njuno mesto pa se je vrnilo zadovoljstvo. »Zdaj spet uživam v biatlonu in vsakič se veselim, ko prečkam ciljno črto,« je poudarila športnica, ki je januarja naredila tudi naslednji pomemben korak v karieri. V Ruhpoldingu je dočakala svoj ognjeni krst v svetovnem pokalu. Poseben trenutek je imel zanjo še toliko večjo težo, ker je prav tam odraščala.

»Bilo je neverjetno lepo. Tam sem odraščala in teči pred tako čudovitim občinstvom je bilo neopisljivo,« se je spomnila Morićeva. Nemški navijači so jo, čeprav zdaj tekmuje pod hrvaško zastavo, sprejeli z odprtimi rokami. »Vsi so se do mene vedli spoštljivo, čeprav ne nastopam več za Nemčijo. Izpolnila sem prav vsako željo za skupno fotografijo,« je v smehu dodala 22-letna hrvaška reprezentantka.

Menjava reprezentance zanjo torej ni pomenila slovesa od preteklosti, temveč predvsem priložnost za nov začetek. Iva Morić je zapustila nemški sistem, v katerem se je kot mlada športnica začela izgubljati, izbrala pa je precej bolj osamljeno pot. A prav na njej je očitno znova našla sebe – in tudi veselje do biatlona.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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