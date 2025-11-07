Objavili zadnji pogovor s tragično preminulo Lauro Dahlmeier

Dobre tri mesece po tragični nesreči na pakistanski gori Laila Peak je javnost dobila vpogled v enega od zadnjih intervjujev Laure Dahlmeier. Pogovor, ki je objavljen v knjigi Bock auf Biathlon (Nor na biatlon) novinarja Taufiga Khalila (izšla je v sredo), razkriva Laurino filozofijo, vztrajnost in ljubezen do gora – vrednote, ki so zaznamovale njeno celotno življenje.

Dahlmeierjeva je do konca svoje kariere maja 2019 sodila med najuspešnejše biatlonke v zgodovini. Na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018 si je pritekla in pristreljala zlati lovoriki v šprintu in zasledovanju, poleg tega je skupaj osvojila kar sedem naslovov svetovne prvakinje. V sezoni 2016/17 se je veselila tudi velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu. Po koncu kariere je ostala z biatlonom povezana kot televizijska strokovnjakinja.

V zdaj objavljenem pogovoru je Dahlmeierjeva spregovorila o svojem pristopu k sezoni in o tem, kako je ohranjala tekmovalno formo: »Bili so športniki, ki so vse stavili na en odločilni trenutek. Sama sem želela ohranjati visoko raven skozi celotno sezono. Pomembno mi je bilo, da sem dobra do konca – to je ključno, če želiš osvojiti veliki kristalni globus.«

Dosegla svetovni rekord, ne da bi ga načrtovala

Del intervjuja razkriva tudi njeno strast do alpinizma. »Jeseni 2024 sem se med himalajsko odpravo kar dvakrat v treh dneh povzpela na 6814 metrov visoki Ama Dablam in pri tem dosegla svetovni rekord, ne da bi ga načrtovala. Ker smo imeli po prvem vzponu še nekaj časa, sem se po dveh dneh odločila: 'Grem znova – tokrat sama.'« je zaupala v pogovoru.

Le nekaj mesecev pozneje se je zgodila tragedija: 28. julija letos je bil za 30-letno Nemko med vzponom na Laila Peak v Karakorumu na višini približno 5700 metrov usoden skalni podor. Kljub obsežni iskalni akciji njenega telesa do danes niso našli.

Intervju ponuja ganljiv vpogled v osebnost športnice, ki je združevala izjemno tekmovalnost, notranji mir in spoštovanje do narave. Laura Dahlmeier je ostala simbol odločnosti – tako v biatlonskih smučinah kot tudi v gorah, v katerih je našla svoj zadnji izziv.