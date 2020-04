Objokana Shiffrinova: »Na gori me kar zaboli!«

Vail

Globus prepustila Italijanki

Mikaela Shiffrin je pri 25 letih že vpisala 66 zmag v svetovnem pokalu. FOTO: USA Today Sports

Lovi legendarnega Stenmarka

- Najboljša alpska smučarka zadnjih let, ki je to sezono zaradi nenadne smrti očeta Jeffa februarja predčasno končala, se spet veseli nastopanja v svetovnem pokalu.V pogovoru za CNN se je 25-letna svetovna in olimpijska prvakinja prvič razgovorila o zadnjih trenutkih z očetom, preden se je doma v Vailu smrtno ponesrečil.»Pred smrtjo sploh ni bil več podoben sebi. A še vedno sem ga lahko čutila. Veliko razmišljam o teh zadnjih trenutkih, ki sva jih imela skupaj,« je dejala Shiffrinova s solzami v očeh.Američanka je minulo zimo zaradi očetove nesreče v domačem Vailu izpustila več tekem svetovnega pokala, izpustila ključni del sezone in tako ni branila lanske skupne zmage. Pozneje je finale sezone odnesla pandemija novega koronavirusa, skupna zmagovalka pa je postala ItalijankaPo nekaj čustveno zelo težkih tednih si Shiffrinova čim prej želi na sneg. »Moja motivacija se spet vzpenja. Komaj že čakam na Sölden, na prve dirke sezone.«Na Tirolskem je oktobra tradicionalni začetek sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. »Želim si čim prej tja, tudi moj oče bi si želel, da vztrajam. Najbližje z njim sem na gori, tako blizu, da včasih kar boli,« je še povedala prva zvezdnica alpskega smučanja.Shiffrinova si je v svetovnem pokalu doslej že priborila 66 zmag in je na dobri poti, da zruši rekord slovitega Šveda, ki se je nekoč zdel nedosegljiv, na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v belem cirkusu se je zavihtel 86-krat.