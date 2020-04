Od 142 centimetrov do 240 metrov, korak naprej tudi s harmoniko (VIDEO)

Ljubljana – Od najstništva se poslavlja Timi Zajc, ki bo danes dopolnil dvajset let. Kako bo eden najbolj nadarjenih slovenskih smučarskih skakalcev praznoval okrogli jubilej, še sredi tedna ni vedel natančno. Zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa in s tem povezanih omejitev gibanja prav veliko možnosti niti ni imel.»Rojstni dan bom najverjetneje praznoval kar doma. Morda bomo zakurili žar, spekli čevapčiče in se posladkali s torto, ki se ji moram drugače kar izogibati,« je Timi razkril, kaj si bo privoščil za svoj praznik. Ker je Gorazd Bertoncelj, glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih, že ...