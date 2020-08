Od Slovencev v Visli najbolje začel najmlajši – Jan Bombek

Ljubljana – V Visli so pod streho spravili uradni trening pred edinima letošnjima tekmama smučarskih skakalcev za veliko nagrado pod okriljem FIS. Ker je na Poljsko pripotovalo le 46 tekmovalcev iz enajstih držav, kvalifikacije niso bile potrebne.



Od sedmerice Slovencev se je v tretji seriji za trening oziroma prologu najbolje odrezal najmlajši – 18-letni Jan Bombek, ki je s skokom, dolgim 128,5 metra, pristal na četrtem mestu. Obetavni član SSK Ljubno BTC, ki je tako odlično prestal ognjeni krst med (okrnjeno) svetovno elito, je zaostal le za domačima asoma Kamilom Stochom (133,5 m) in Dawidom Kubackim (131 m) ter Avstrijcem Philippom Aschenwaldom (126,5 m).



Peter Prevc (125,5 m) je bil šesti, Timi Zajc (123,5 m) osmi, točke se konec tedna na skakalnici, ki so jo poimenovali po poljskem šampionu Adamu Malyszu, nasmihajo tudi Roku Justinu (122,5 m/16.), Anžetu Lanišku (120 m/20.), Žigi Jelarju (119 m/24.) in Lovru Kosu (115,5 m/31.).



Že na treningu sta prednjačila Kubacki (129 m/1. in 134,5/2.) in Stoch (130 m/2. in 133 m/1.). Od Slovencev je bil najbolj stanoviten Bombek (127,5 m/5. in 133,5 m/8.), preostali naši reprezentanti pa so skakali takole: Žiga Jelar (119,5 m/20. in 131,5 m/4.), Rok Justin (108,5 m/33. in 122 m/18.), Lovro Kos (127,5 m/7. in 101 m/39.), Anže Lanišek (120 m/13. in 123,5 m/16.), Peter Prevc (120,5 m/16. in 130,5 m/6.) in Timi Zajc (112,5 m/28. in 122,5 m/9.).



Obe tekmi – tako jutrišnja kot nedeljska – se bosta začeli ob 17.30. Lani je zmago pred Dawidom Kubackim in Rusom Jevgenijem Klimovom slavil Timi Zajc.