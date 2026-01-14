Od Slovenk počasnejše zgolj Kazahstanke in Latvijke

Norveške biatlonke (v postavi Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten in Maren Kirkeeide) so v svojo korist odločile štafetno preizkušnjo (4x6 km) za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Slovenke (v postavi Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič) so se (pre)hitro poslovile od boja za vidnejšo uvrstitev.

Norvežanke so v razburljivem finišu za pičle 0,9 sekunde prehitele drugouvrščene Italijanke (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara in Lisa Vittozzi), tretje mesto pa so si z zaostankom treh sekund pritekle in pristreljale Švedinje (Johanna Skottheim, Linn Gestblom, Elvira Öberg in Hanna Öberg).

Slovenske tekmovalke so razočarale. Med 19 štafetami so izvlekle zgolj 17. mesto. Od vodilnih Norvežank jih je v cilju ločilo 5:31,7 minute. Za seboj so pustile zgolj Kazahstanke in Latvijke, ki so zaostale za krog. Na strelišču znova ni imela svojega dneva Lampičeva, ki je morala kar trikrat v kazenski krog.

Norvežanke Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten in Maren Kirkeeide (na fotografiji z leve) po zmagoslavju niso skrivale nasmehov. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Rezultati ženske štafetne preizkušnje v Ruhpoldingu: 1. Norveška 1;07:60,2 (0+9) 2. Italija + 0,9 (0+4) 3. Švedska + 3,0 (0+7) 4. Francija + 10,5 (0+6) 5. Češka + 52,8 (0+3) 6. Nemčija + 1:01,8 (1+8) 17. Slovenija + 5:31,7 (3+12)

Jutri bo v tem nemškem zimsko-športnem središču na sporedu še moška štafetna preizkušnja, ki se bo začela ob 14.30.