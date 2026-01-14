  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Od Slovenk počasnejše zgolj Kazahstanke in Latvijke

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Maren Kirkeeide se je takole veselila norveške zmage. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
    Maren Kirkeeide se je takole veselila norveške zmage. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
    Miha Šimnovec
    14. 1. 2026 | 16:02
    14. 1. 2026 | 16:34
    1:51
    Norveške biatlonke (v postavi Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten in Maren Kirkeeide) so v svojo korist odločile štafetno preizkušnjo (4x6 km) za svetovni pokal v Ruhpoldingu. Slovenke (v postavi Lena Repinc, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Živa Klemenčič) so se (pre)hitro poslovile od boja za vidnejšo uvrstitev.

    Norvežanke so v razburljivem finišu za pičle 0,9 sekunde prehitele drugouvrščene Italijanke (Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara in Lisa Vittozzi), tretje mesto pa so si z zaostankom treh sekund pritekle in pristreljale Švedinje (Johanna Skottheim, Linn Gestblom, Elvira Öberg in Hanna Öberg).

    Slovenske tekmovalke so razočarale. Med 19 štafetami so izvlekle zgolj 17. mesto. Od vodilnih Norvežank jih je v cilju ločilo 5:31,7 minute. Za seboj so pustile zgolj Kazahstanke in Latvijke, ki so zaostale za krog. Na strelišču znova ni imela svojega dneva Lampičeva, ki je morala kar trikrat v kazenski krog.

    Norvežanke Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten in Maren Kirkeeide (na fotografiji z leve) po zmagoslavju niso skrivale nasmehov. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
    Norvežanke Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Knotten in Maren Kirkeeide (na fotografiji z leve) po zmagoslavju niso skrivale nasmehov. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

    Rezultati ženske štafetne preizkušnje v Ruhpoldingu:

    1. Norveška 1;07:60,2 (0+9)

    2. Italija + 0,9 (0+4)

    3. Švedska + 3,0 (0+7)

    4. Francija + 10,5 (0+6)

    5. Češka + 52,8 (0+3)

    6. Nemčija + 1:01,8 (1+8)

    17. Slovenija + 5:31,7 (3+12)

    Jutri bo v tem nemškem zimsko-športnem središču na sporedu še moška štafetna preizkušnja, ki se bo začela ob 14.30.

