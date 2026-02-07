  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Zimski športi

Odermatt bo ostal brez medalje na uvodnem moškem smuku, Hrobat 11.

Prvi vrhunec 25. zimskih olimpijskih iger je moški smuk v Bormiu.
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Downhill Official Training - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 06, 2026. Switzerland's Franjo von Allmen in action during training REUTERS/Denis Balibouse Foto Denis Balibouse Reuters
Galerija
Milano Cortina 2026 Olympics - Alpine Skiing - Men's Downhill Official Training - Stelvio Ski Centre, Bormio, Italy - February 06, 2026. Switzerland's Franjo von Allmen in action during training REUTERS/Denis Balibouse Foto Denis Balibouse Reuters
Luka Škoda
7. 2. 2026 | 12:18
7. 2. 2026 | 12:24
1:10
A+A-

Prvi vrhunec 25. zimskih olimpijskih iger je moški smuk v Bormiu. Trenutno je vodilni Švicar Franjo von Allmen, tik za njim sta Italijana Giovanni Franzoni in Dominik Paris.

Švicar Marco Odermatt bo ostal brez kolajne, saj trenutno zaseda četrto mesto.

Miha Hrobat je po svojem tretjem olimpijskem nastopu zaenkrat na enajstem mestu.

To sezono ima en odličen dosežek, v Kitzbühelu se je izkazal z osmim mestom. »Če odsmučam tako, kot znam, in ne naredim napake ter 'štima' moja oprema, potem se lahko uvrstim med prve tri,« je bil pred smukom odločen Hrobat. Nastopil bo še Martin Čater, ki bo nosil številko 30.

Sorodni članki

Premium
Novice  |  Svet
Olimpijske igre

Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

Odprtje zimskih olimpijskih iger je najpomembnejši dogodek tedna, v katerem je olimpijski duh komajda prišel do veljave.
Zorana Baković 7. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Drugo
Instagram

Riera se je javil iz Nemčije, Ana Bucik iz Italije, Kimi na traktorju

Izbrali smo objave slovenskih in tujih športnikov na družbenem omrežju instagram, med njimi so Ana Bucik Jogan, Lindsey Vonn, Albert Riera in Tomi Horvat.
7. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Photo
Šport  |  Zimski športi
Otvoritvena slovesnost

Olimpijski ogenj je prižgan, Nika in Domen ponesla slovensko zastavo

Na olimpijskih igrah Milano Cortina je zagorel olimpijski ogenj, igre so se pričele. Na slovesnem odprtju so Italijani prikazali vso bogato kulturno dediščino.
Matic Rupnik 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Mednarodna politika

Pirc Musarjeva iskreno za Politico: Ursula von der Leyen nima pristojnosti

Slovenska predsednica meni, da bi moral biti evropski svet najmočnejši politični organ Evropske unije.
Pija Kapitanovič 6. 2. 2026 | 13:52
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Kriminalistična preiskava

Direktor gradbenega podjetja izdajal lažne račune in ponarejal listine

Kriminalistična preiskava je razkrila nepravilnosti pri poslovanju gradbenega podjetja.
6. 2. 2026 | 11:07
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Težave pred začetkom

Težave že pred odprtjem iger, naša tekačica na smučeh zapustila olimpijsko vas

Najboljša slovenska tekmovalka v teku na smučeh je zaradi bolezni dan pred prvo tekmo v Teseru zapustila olimpijsko prizorišče. Na delu bo tako le Neža Žerjav.
6. 2. 2026 | 15:50
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Politični obračuni

Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

olimpijske igreMiha HrobatMarco OdermattsmukMartin ČaterBormioMilano Cortina 2026

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Zimski športi
Bormio

Odermatt bo ostal brez medalje na uvodnem moškem smuku, Hrobat 11.

Prvi vrhunec 25. zimskih olimpijskih iger je moški smuk v Bormiu.
Luka Škoda 7. 2. 2026 | 12:18
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Urbane legende o zdravstvu in volitve

Trditev, da morajo imeti zdravniške organizacije lastnega predstavnika v delovni skupini za zdravstveno zakonodajo, mi ni znana, je pa tudi precej neverjetna.
7. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Olimpijske igre

Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

Odprtje zimskih olimpijskih iger je najpomembnejši dogodek tedna, v katerem je olimpijski duh komajda prišel do veljave.
Zorana Baković 7. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragično

V prometni nesreči nad Ajdovščino umrli trije ljudje

Nesreča se je po prvih ugotovitvah policije zgodila zaradi neprilagojene hitrosti.
7. 2. 2026 | 11:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Loterija

Milijonski Joker vplačan na Ptuju

Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov.
7. 2. 2026 | 11:10
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Olimpijske igre

Jedrski gladiatorji se bodo bojevali z izmišljenimi zvermi

Odprtje zimskih olimpijskih iger je najpomembnejši dogodek tedna, v katerem je olimpijski duh komajda prišel do veljave.
Zorana Baković 7. 2. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tragično

V prometni nesreči nad Ajdovščino umrli trije ljudje

Nesreča se je po prvih ugotovitvah policije zgodila zaradi neprilagojene hitrosti.
7. 2. 2026 | 11:44
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Loterija

Milijonski Joker vplačan na Ptuju

Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov.
7. 2. 2026 | 11:10
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo