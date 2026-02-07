Odermatt bo ostal brez medalje na uvodnem moškem smuku, Hrobat 11.

Prvi vrhunec 25. zimskih olimpijskih iger je moški smuk v Bormiu. Trenutno je vodilni Švicar Franjo von Allmen, tik za njim sta Italijana Giovanni Franzoni in Dominik Paris.

Švicar Marco Odermatt bo ostal brez kolajne, saj trenutno zaseda četrto mesto.

Miha Hrobat je po svojem tretjem olimpijskem nastopu zaenkrat na enajstem mestu.

To sezono ima en odličen dosežek, v Kitzbühelu se je izkazal z osmim mestom. »Če odsmučam tako, kot znam, in ne naredim napake ter 'štima' moja oprema, potem se lahko uvrstim med prve tri,« je bil pred smukom odločen Hrobat. Nastopil bo še Martin Čater, ki bo nosil številko 30.