Marco Odermatt bo imel v lovu na veliki kristalni globus težko delo

Švicarski smučarski zvezdnik Marco Odermatt je dobil resna izzivalca. Brazilec norveških korenin Lucas Pinheiro Braathen je po zmagi na veleslalomu v Söldnu slavil še na nedeljskem slalomu v Leviju. Z maksimalnimi 200 točkami je prevzel vodstvo v skupnem seštevku in jasno pokazal, da želi poseči po velikem kristalnem globusu.

»Premagam lahko le samega sebe,« je po zmagi samozavestno dejal 26-letnik, ki namerava poleg slaloma in veleslaloma nastopati tudi v superveleslalomu. Prav nabiranje točk v dodatni disciplini bi lahko bilo ključno v boju z Odermattom, ki pa tekmuje še v smuku, kjer je krog favoritov zelo širok, in superveleslalomu.

Odlično je sezono začel tudi Švicar Loïc Meillard. V Söldnu je bil drugi, v Leviju tretji, s čimer je prvič v karieri na prvih dveh tehničnih preizkušnjah sezone stopil na zmagovalni oder. »Lucas trenutno smuča izjemno dobro. Poiskati bomo morali način, kako zmanjšati zaostanek,« je priznal Meillard, ki ima po dveh tekmah 140 točk.

Kljub uspehom obeh tehničnih specialistov ostaja Odermatt glavni favorit za veliki globus. Njegova največja prednost je vsestranskost, saj točke redno nabira v številnih disciplinah – Meillard se je zaradi družinskih obveznosti za zdaj odpovedal superveleslalomom, Braathen pa se bo v hitre discipline šele podal, napoveduje.

Brazilec in Švicar bi lahko naskok pred Odermattom še povišala. V nedeljo bo namreč na sporedu tekma svetovnega pokala v slalomu, ki jo bo gostil Gurgl v Avstriji. Braathen, ki izgleda nepremagljiv, bo tam zagotovo prvi favorit, a v slalomu, kjer se lahko pozna že vsaka majhna napaka, dober rezultat ni samoumeven.

Marco Odermatt bo naslednjič na delu konec novembra v Copper Mountainu v Združenih državah Amerike, kjer bomo prvič videli tudi razpoloženo slovensko reprezentanco za hitre discipline.