Odermatt je dočakal veliki trenutek, izkazal se je tudi Hrobat

Švicarski alpski smučar Marco Odermatt je novi svetovni prvak v smuku, s čimer je prišel do sploh prve kolajne na SP. V Courchevelu je srebro osvojil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, bron pa presenetljivo Kanadčan Cameron Alexander. Zelo dobro se je z osmim mestom odrezal tudi 28-letni Miha Hrobat, ki je bil najboljši med Slovenci.

Hrobat je moral dolgo čakati na štart, potem ko se je poškodoval Kanadčan Brodie Seger. Premor pa ga ni zmedel, saj je skozi celotno progo izgubljal zelo malo in na koncu za kolajno zaostal za vsega 24 stotink sekunde. Osmo mesto z zaostankom 1,13 sekunde je njegov najboljši izid na SP, v St. Moritzu je bil pred šestimi leti 14.

Hrobat je napadel iz ozadja s startno številko 28 in se na osmem mestu izenačil z italijanskim asom Dominikom Parisom. »Uspel mi je zelo dober nastop. Vedel sem, da sem lahko zraven najboljših fantov. Če mi uspe smuk brez napake, sem lahko zelo visoko. To sem danes tudi dokazal. In sem zelo vesel,« je bil v ciljnem izteku poligona v Courchevelu v izjavi za STA zadovoljen Hrobat, ki je letos na smuku v Kitzbühelu osvojil sedmo mesto.

Malenkosti so ga ločile od prvega odličja na velikih članskih tekmah: »Res je šlo za mišjo dlako, ampak imam še nekaj svetovnih prvenstev pred sabo, tako da bodo še priložnosti. Moje osmo mesto ne bo šlo v zgodovinske knjige, mi pa prinaša kar nekaj stvari, tudi samozavest za naprej, tako da jaz sem presrečen s tem osmim mestom danes,« je sklenil Miha Hrobat.

Marco Odermatt na poti do zlate kolajne. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Od Slovencev je prvi progo Eclipse presmučal Martin Čater, a zaostal za 3,98 sekunde in zasedel 35. mesto. Po koncu je dejal, da je v srednjem delu najbrž nekaj povozil in posledično imel težave z levim robnikom smučke. Tretji Slovenec Nejc Naraločnik je z zaostankom 2,57 sekunde zasedel 31. mesto.

Odermatt je postal 12. Švicar z zmago v smuku, skupaj pa se je z rojaki podpisal pod 14. zlato odličje. Odlično je opravil nastop in ob prihodu v cilj za 1,09 sekunde prevzel vodstvo. V svetovnem pokalu 25-letni Švicar nikoli ni zmagal v smuku, zabeležil pa je sedem drugih in eno tretjo mesto. Na svetovnem prvenstvu je vendarle dočakal veliki trenutek in slavil v kraljevski disciplini.

»Zlata kolajna je to, po kar sem sem prišel. To je bila zagotovo moja najboljša predstava v smuku, kaj več res ni za dodati. Težko je bilo spremljati Kildeja, kar tresel sem se od nervoze. Trenutno je pač najboljši smukač na svetu in nikoli ne veš, kaj bo prikazal,« je v izteku na kratko ocenil Odermatt.

Najbolj se mu je na koncu približal najboljši smukač sezone svetovnega pokala Aleksander Aamodt Kilde. Na koncu je zaostal za 48 stotink sekunde in osvojil drugo kolajno na letošnjem SP. Drugi je bil tudi v superveleslalomu. V četrtek mu je do zlata, ki ga je osvojil Kanadčan James Crawford, zmanjkala le ena stotinka.

V ponedeljek bo na SP prost dan, v torek in sredo pa bodo na vrsti paralelne preizkušnje.